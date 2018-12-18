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Bu hafta çıkacak oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet netlik kazandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Artık oyun mevsiminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Malum, Ağustos ayının sonundan beri merakla beklenen yapımlar birbiri ardına raflardaki yerini almıştı. Sonuç olarak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu oyun mevsiminin de sonu gelmiş gibi görünüyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle öne çıkan bir yapımın olmadığını görüyoruz. Hatta listenin çok büyük bir kısmı indie tarzı oyunlardan oluşuyor.

Muhtemelen önümüzdeki haftalarda da öyle dişe dokunur bir yapım görmeyeceğiz. Şu saatten sonra yeni sağlam oyunların gelmesi 2019’un ilk çeyreğinin sonlarına doğru olacaktır.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

17 Aralık

Nippon Marathon (PS4, PC)
Firewatch (Switch)
Koloro (Switch)
Wondershot (Switch)

18 Aralık

Donut County (Xbox One, Switch)
Sheltered (Switch)
Warhammer: Vermintide 2 (PS4)
Beats Fever (PS4)
Gun Club VR (PS4)
Dreamwalker (PS Vita)
One Word By Powgi (PS4, PS Vita)
Scintillatron 4096 (PS4, PS Vita
London Detective Mysteria (PC, PS Vita)

19 Aralık

ATLAS (PC)
Hellfront: Honeymoon (PS4, Xbox One, PC)
RAZED (PS4, Switch)
R-Type Dimensions (PS4)
VR Apocalypse (PS4)
Atari Flashback Classics (PS Vita)

20 Aralık

Leopoldo Manquiseil (Switch, PC)
Blacksea Odyssey (Switch)
Chronus Arc (Switch)
Horizon Shift ’81 (Switch)
Kingmaker: Rise to the Throne (Switch)
Funghi Puzzle: Funghi Explosion (Switch)

21 Aralık

Asdivine Hearts II (Xbox One, PC)
Sundered (Xbox One, Switch)
Fitness Boxing (Switch)
Dynamite Fishing – World Games (Switch)
Clouds & Sheep 2 (Switch)

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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