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Bu hafta çıkacak oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Oyun severlerin merakla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi sonunda netlik kazandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Artık 2018‘in son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Malum, bu dönemde pek fazla oyun çıkmaz. Genel olarak çıkan oyunlar üzerinden indirimler yapılır. Nitekim, bu yıl da bahse konu işleyişte değişen pek birşey yok.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, belki de yıl boyunca gördüğümüz en kısa listeyle karşılaşıyoruz. 2018’in son haftasında toplamda 10 oyun raflardaki yerini almış olacak. Zaten bu 10 oyunun 9’u da Switch için çıkacak olan indie tarzı yapımlar.

Kısacası bu hafta çıkacak oyunlar arasında öyle öne çıkan bir yapım bulunmuyor. Hatta doğru düzgün bir oyun yok dersek de abartmış olmayız. Genel olarak Şubat ayına kadar kısır bir listeyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Şubat ve Nisan ayları arasında merakla beklenen bazı yapımlar raflardaki yerini almış olacak. Sonrasında ise 2019 Ağustos‘una kadar öyle dişe dokunur bir oyun çıkmayacak.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

24 Aralık Pazartesi

Catastronauts (Switch)
Pipe Push Paradise (Switch)
Super Treasure Arena (Switch)
Omega Strike (Switch)
Aaero (Switch)

25 Aralık Salı

Odium to the Core (Switch)
Uncanny Valley (Switch)

26 Aralık Çarşamba

Odium to the Core (Xbox One)

27 Aralık Perşembe

Revenge of the Bird King (Switch)
Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition (Switch)
Rain World (Switch)

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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