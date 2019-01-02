Malum 2019 geldi çattı. Şu aralar yeni bir oyunun çıkmasından ziyade, daha önce çıkışını gerçekleştiren oyunlar üzerinde yapılan indirimlere odaklanmış durumdayız. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da değişen pek birşey olmadığını görüyoruz. Hatta yılın en boş listesiyle karşı karşıyayız desek sanırım abartmış olmayız.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle sivrilen bir yapım olmadığın görüyoruz. Zaten çıkan oyun sayısı iki eldeki parmak sayısını geçemiyor. Listenin genelinde Switch için yayılanan Indie tarzı oyunların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Eğer bu tarz oyunlar hoşunuza gidiyorsa yılbaşına Switch‘de indie tarzı oyunlarla vakit öldürerek girebilirsiniz.

Oyun çıkış takviminin geneline baktığımızda bu durgun havanın Şubat ayına kadar devam edeceğini söylemek mümkün. Sonrasında ise AAA kalitesinde birkaç oyun raflardaki yerini almış olacak. Nisan sonrasında ise Ağustos sonuna kadar devam edecek olan yaz dönemi başlıyor. Malum bu dönemde de öyle önemli bir oyunla karşılaşma olasılığımız son derece düşük. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunlarıyla başbaşa bırakalım.