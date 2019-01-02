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Bu hafta çıkacak oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Oyun severlerin merakla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı. Belkide şimdiye kadarki en boş liste ile karşı karşıyayız. İşte detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Malum 2019 geldi çattı. Şu aralar yeni bir oyunun çıkmasından ziyade, daha önce çıkışını gerçekleştiren oyunlar üzerinde yapılan indirimlere odaklanmış durumdayız. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da değişen pek birşey olmadığını görüyoruz. Hatta yılın en boş listesiyle karşı karşıyayız desek sanırım abartmış olmayız.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda öyle sivrilen bir yapım olmadığın görüyoruz. Zaten çıkan oyun sayısı iki eldeki parmak sayısını geçemiyor. Listenin genelinde Switch için yayılanan Indie tarzı oyunların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Eğer bu tarz oyunlar hoşunuza gidiyorsa yılbaşına Switch‘de indie tarzı oyunlarla vakit öldürerek girebilirsiniz.

Oyun çıkış takviminin geneline baktığımızda bu durgun havanın Şubat ayına kadar devam edeceğini söylemek mümkün. Sonrasında ise AAA kalitesinde birkaç oyun raflardaki yerini almış olacak. Nisan sonrasında ise Ağustos sonuna kadar devam edecek olan yaz dönemi başlıyor. Malum bu dönemde de öyle önemli bir oyunla karşılaşma olasılığımız son derece düşük. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunlarıyla başbaşa bırakalım.

31 Aralık Pazartesi

Samsara (Switch)

1 Ocak Salı

Xenon Valkyrie+ (Switch)

3 Ocak Perşembe

JCB Pioneer: Mars (Switch)

Don’t Sink (Switch)

Dreamwalker (Switch)

The Aquatic Adventure of the Last Human (Switch)

4 Ocak Cuma

Legendary Eleven (Xbox One)

Capcom Street Fighter V’te reklam göstermekten vazgeçti!

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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