Bu hafta çıkacak oyunlar

31 Aralık Pazartesi

Samsara (Switch)

1 Ocak Salı

Xenon Valkyrie+ (Switch)

3 Ocak Perşembe

JCB Pioneer: Mars (Switch)

Don’t Sink (Switch)

Dreamwalker (Switch)

The Aquatic Adventure of the Last Human (Switch)

4 Ocak Cuma

Legendary Eleven (Xbox One)

Capcom Street Fighter V’te reklam göstermekten vazgeçti!