Bu hafta cuma namazı var mı, yok mu? Camilerde cuma namazı kılınıyor mu?

Cuma namazları, camilerde sosyal mesafe kuralı ile kılınabiliyor. Her vatandaş, kendi seccadesini yanında getirerek, varsa camilerin avlularında, dışarıda kılıyor. Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma döneminde Ramazan ayı içerisinde birçok önemli karar alındı.

CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINIYOR MU?

Cuma günleri cuma namazları kılınacak. Camilerde belli sosyal mesafe ile namazlar eda edilecek. Ya da avlularda sosyal mesafeli olarak cemaat saf tutacak. Her vatandaş, kendi seccadesini kendisi getirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarında ve can kayıplarında yaşanan artış, ek önlemleri de beraberinde getirmişti. Bu kapsamda alınan kararları Kabine toplantısının arkasından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de kısmi kapanmanın uygulanacağını duyururken, alınan kararları da paylaştı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER YASAKLANDI

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA YASAĞI

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.