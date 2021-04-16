Bu hafta cuma namazı var mı, yok mu? Camilerde cuma namazı kılınıyor mu?

Cuma namazları, camilerde sosyal mesafe kuralı ile kılınabiliyor. Her vatandaş, kendi seccadesini yanında getirerek, varsa camilerin avlularında, dışarıda kılıyor. Türkiye’de uygulanan kısmi kapanma döneminde Ramazan ayı içerisinde birçok önemli karar alındı.
Cuma günleri cuma namazları kılınacak. Camilerde belli sosyal mesafe ile namazlar eda edilecek. Ya da avlularda sosyal mesafeli olarak cemaat saf tutacak. Her vatandaş, kendi seccadesini kendisi getirecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarında ve can kayıplarında yaşanan artış, ek önlemleri de beraberinde getirmişti. Bu kapsamda alınan kararları Kabine toplantısının arkasından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de kısmi kapanmanın uygulanacağını duyururken, alınan kararları da paylaştı.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER YASAKLANDI
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA YASAĞI
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.
HAFTA İÇİ 19-05 ARASI SOKAĞA ÇIKILMAYACAK
Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.
8. VE 12. SINIF HARİÇ UZAKTAN EĞİTİM KARARI
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.
KAMUDA ESNEK MESAİ
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
OTELLERİN DURUMU
Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
TOPLU İFTARA İZİN YOK
Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.
DÜĞÜN VE NİKAHLARA ERTELEME
Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenecek.