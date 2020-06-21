HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu hafta havalar nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli'den 'Süper hücre' uyarısı!

Bu hafta havalar nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli'den 'Süper hücre' uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin aktardığı bilgilere göre, bu hafta hava sıcaklıklarında bir parça ısınma olsa da salı gününden itibaren kuvvetli yağış geliyor.

Bu hafta havalar nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli'den 'Süper hücre' uyarısı!

İşte Bünyamin Sürmeli’nin açıklamalarından satır başları;

Sağanak yağış minik bir mola verdi, ama tekrar gelecek ve haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanaklarımız var ve yine bir uyarımız var. Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara’nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak.

Dikkati Salı gününe çekiyoruz, Salı günü Marmara’nın güneyi, Orta Batı Karadeniz şayet şöyle şehirleri sıralayacak olursa Balıkesir, Bursa çevrelerinden başlıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce Zonguldak, Sinop’a kadar uzanıyor bu alanda kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla ve bu süper hücre oluşumları görünüyor yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
Kız isteme merasimi pahalıya mal oldu! Koronavirüse yakalandılarKız isteme merasimi pahalıya mal oldu! Koronavirüse yakalandılar
İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası!

En Çok Okunan Haberler

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Flaş koronavirüs uyarısı! '1 Haziran sonrası çok enteresan'

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

Selülit ve kilo haberlerine bikinili yanıt!

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin hayatını kaybetti

Acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Endişelendiren görüntüler! sosyal mesafeyi unuttular

İstanbul'da atlı polislerden koronavirüs denetimi

Atlı polislerden koronavirüs denetimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasimi pahalıya mal oldu! 9 kişide koronavirüs tespit edildi

Kız isteme merasimi pahalıya mal oldu! Koronavirüse yakalandılar

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den '4 maaş' açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin’den '4 maaş' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.