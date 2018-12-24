"Bu hafta içerisinde ittifak görüşmeleri neticelenir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu hafta içerisinde inşallah bizim ittifak görüşmeleri neticelenir, ondan sonra biz kendi adaylarımızı açıklarız." dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti teşkilatlarının genellikle içlerinden aday çıkarmayı arzuladıklarını, kendisini de AK Parti Ankara İl Teşkilatından biri olarak gördüğünü belirtti.

AK Parti'nin kuruluşunda emeği geçenlerden olduğunu, 21 yıl belediye başkanlığı, iki dönem partide yerel yönetimler başkanlığı ve bakanlık yaptığını anlatan Özhaseki, kendisini AK Parti teşkilatı içinde belediyecilikte ismi olan biri olarak nitelendirdi.

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylığının açıklandığı andan itibaren Ankara teşkilatlarında bir heyecan yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dışarıdaki algının tam tersine müthiş bir memnuniyet oluştu. Bu işi bilen, şehircilikten anlayan birisi olarak ben kendimi görüyorum. Yaptığım işlerle de bunu ispatladım. Gerek MYK gerek MKYK'de yapılan oylamalarda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ankara ve İstanbul adayınızı yazın.' dediğinde oy birliğiyle çıktığımı biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi böyle. Temayül yoklamalarında da Mehmet Özhaseki ismi en önde çıktı. Bütün anket sonuçları ve temayül yoklamalarını kendi dolabımda sakladığım için biliyorum bunları. Şu ana kadar benim teşkilat anlayışım, 'Ben bir şey yapmak istiyorum.' diye ortaya çıkmak şeklinde olmamıştır. Bir görev verilirse sonuna kadar onun hakkını vermeye çalıştım."