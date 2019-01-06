"Bu hafta içerisinde önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerde de çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Torun, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret etti.

Torun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada mesele sandıkta, tabanda ittifak kurmak. Her zaman da bunun peşinde olduk. Bizim şu anda İYİ Parti ile yaptığımız görüşmeler bu anlamda sandıkta Millet İttifakı'nı oluşturmak." ifadesini kullandı.

İttifak görüşmelerinin başladıkları günden bu yana olumlu gittiğini vurgulayan Torun, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerden de çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.