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"Bu hafta içerisinde önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "(İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri) Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerde de çalışmalarımızı tamamladık" - "Büyük ihtimalle İstanbul ve Ankara'yı alacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerde de çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Torun, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları ziyaret etti.

Torun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile ittifak çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Burada mesele sandıkta, tabanda ittifak kurmak. Her zaman da bunun peşinde olduk. Bizim şu anda İYİ Parti ile yaptığımız görüşmeler bu anlamda sandıkta Millet İttifakı'nı oluşturmak." ifadesini kullandı.

İttifak görüşmelerinin başladıkları günden bu yana olumlu gittiğini vurgulayan Torun, "Zannediyorum bu hafta içerisinde de artık önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız. Bilindiği üzere 21 büyükşehirde belli bir çalışma yaptık. Yine büyükşehir olmayan illerden de çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.

Belli başlı bazı illerde devam eden görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu sürecin karşılıklı anlayış içerisinde sona ereceğini aktaran Torun, her ilin kendi hassasiyetlere göre çalışmaların yapıldığını söyledi.

Torun, 31 Mart'ta yapılacak seçimin Türkiye'nin geleceği adına önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok büyük şehri ve ili kazanabileceği gözüküyor. İstanbul ve Ankara'da beklediğimizden çok daha büyük bir ivme ile başarılarımız ortaya koyuluyor. Büyük ihtimalle de İstanbul ve Ankara'yı alacağız. Adana, Mersin, Antalya şu anda kendisini gösterdi. Yapılan en son değerlendirmelerde buralarda da mutlaka başarılı olacağız."

CHP'de olan büyükşehirlerde hiçbir problemin olmadığını, bu illeri tekrar kazanacaklarını savunan Torun, "31 Mart akşamı Türkiye'de kır çiçekleri açacak. Bu ülkede hep birlikte yaşamanın, ortak kaygı ve sevinçte bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Türkiye rahat bir nefes alacak." dedi.

Torun, Karadeniz'de Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti'yi destekleme kararı aldıklarını anımsatarak, "Bu illerde, ilçelerde de süreç iyi gidiyor. İlçelerde çok ciddi adaylarımız var. Artvin'de de durumumuz oldukça iyi. Sinop zaten bizim belediyemizde idi. İnşallah tekrar burayı kazacağız. Aynı şekilde Bartın, Karabük, Zonguldak'ta başarılı sonuçlar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ordu'yu atağa kaldıracak adayımız olacak"

Ordu'yu kazanacak adaylarını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirten Torun, "Ordu'yu kucaklayan, sorunları çözecek, gerçekten Ordu'da bugüne kadar çözülmemiş ve halledilmemiş birçok problemleri çözecek ve Ordu'yu atağa kaldıracak adayımız olacak." diye konuştu.

Torun, Ordu'da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aday gösterileceği iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"İdris Naim Şahin Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adayı gibi onunla ilgili de bir talep var."

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