Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısında bu sefer, düğünlerden spor salonlarına kadar pek çok alanda serbestlik getirilmesi bekleniyor. Diğer yandan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar da oldukça merak konusu oldu. En son Kabine toplantısı 17 Mayıs’ta yapılmıştı, şimdi gözler tekrar ne zaman yapılacağında…

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?



Bu hafta Kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağına dair yetkili kurumlardan bir açıklama gelmedi. Ancak Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapıldığı için bu hafta yeni bir toplantının yapılması beklenmiyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



En son Kabine toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü yapılmış ve 1 Haziran tarihine kadar geçerli olan Kademeli normalleşme dönemine girildiği açıklanmıştı. Kabine toplantılarının 15 günde bir yapılması ve kademeli normalleşme döneminin 1 Haziran Salı günü sona ermesi nedeniyle yeni Kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

EN SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ÇIKTI?



Koronavirüs vaka durumu ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin değerlendirildiği son Kabine toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti ve 1 Haziran tarihine kadar geçerli olan kademeli normalleşme sürecine geçildi. İçişleri Bakanlığı da toplantının ardından konuya yönelik bir genelge yayınladı.