SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Hatayspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Hatayspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 16.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

Erzurumspor, Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü oynanacak lig maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Hatayspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

BB Erzurumspor, Hatayspor ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

fgjfj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Maçın ardındanMaçın ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
'Şenol Güneş derhal gitmeli!'
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hafta oynanacak Erzurumspor-Hatayspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Erzurumspor-Hatayspor maçı ertelendi
BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti
Transfer resmen açıklandı
Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Erzurumspor'dan forvete yeni transfer
ÖZET | Kayserispor- Erzurumspor maç sonucu: 1-3
Günün ilk maçında gol düellosu
Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2
Başkentte 3 puan Erzurumspor'un
Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı
Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.