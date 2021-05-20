Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi, pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanan kademeli normalleşme dönemine geçildiği belirtildi. Buna göre hafta içi saat 21:00’den bir sonraki gün 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması da cumartesi ve pazar günleri boyuncu devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele dâhilinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını açıklamıştı. Genelgede, şu bilgiler paylaşılmıştı;
Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde olan günlerde 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma günleri saat 21.00'den başlayarak, cumartesi ve pazar günlerinin hepsini içine alacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
Bu doğrultuda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla son bulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama paylaşılmadı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a dek süreceği belirtildi. Bu doğrultuda vaka sayısının durumuna göre ilerleyen günlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrardan ele alınacağı düşünülüyor.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatlerinde çalışabileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar dışında araç kullanmamak koşulu ile ikametlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekleri vurgulanan genelgede, sokağa çıkma yasağı uygulanan zaman ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.