Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi, pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanan kademeli normalleşme dönemine geçildiği belirtildi. Buna göre hafta içi saat 21:00’den bir sonraki gün 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması da cumartesi ve pazar günleri boyuncu devam ediyor.

HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele dâhilinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını açıklamıştı. Genelgede, şu bilgiler paylaşılmıştı;

Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde olan günlerde 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma günleri saat 21.00'den başlayarak, cumartesi ve pazar günlerinin hepsini içine alacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."

Bu doğrultuda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla son bulacaktır.