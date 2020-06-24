Geçtiğimiz hafta LGS sınavından dolayı başlatılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması veliler ve öğrenciler tarafından takdirle karşılanmıştı. Bu hafta sonu yapılacak YKS sınavından dolayı sokağa çıkma yasağı düzenlenecek mi? Otobüs saatleri nasıl olacak? Peki Bu hafta sonu (27 – 28 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde YKS sınavından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında olacak?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ve geçen hafta uygulanmaya başlanan LGS ve YKS tedbirleri bu hafta sonu için de geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı bu tedbirlileri konulu genelgeyle birlikte istisnaları kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan genelgeye göre 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde yapılacak. Korona virüs salgınını en az seviyeye düşürmek için yapılan sokağa çıkma yasağının detayları haberimizde...
Hafta sonu getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen ve önceden bilet alan vatandaşların merak konusu oldu. Paylaşılan genelgeye göre, kısıtlı sokağa çıkma yasağında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, 27 28 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar.
Pandemi sürecinde bazı yasakların büyükşehirleri kapsamasından dolayı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının hangi illerde geçerli olduğunu sorgulamaya başladı. İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili 81 ilin valiliğine genelge göndererek konuya açıklık getirmişti. Bu hafta sonu yapılacak olan YKS sınavında öğrencilerin ve çalışanların iletişimini en aza indirmek için kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
18 Haziran’da İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;
"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı genelgeye göre 81 ili kapsayan sokağa çıkma kıstlaması 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat sabah 09.30'da başlayacak. 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda gerçekleşen kısıtlama sona erecek.