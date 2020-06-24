Geçtiğimiz hafta LGS sınavından dolayı başlatılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması veliler ve öğrenciler tarafından takdirle karşılanmıştı. Bu hafta sonu yapılacak YKS sınavından dolayı sokağa çıkma yasağı düzenlenecek mi? Otobüs saatleri nasıl olacak? Peki Bu hafta sonu (27 – 28 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde YKS sınavından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının amacı nedir?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ve geçen hafta uygulanmaya başlanan LGS ve YKS tedbirleri bu hafta sonu için de geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı bu tedbirlileri konulu genelgeyle birlikte istisnaları kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan genelgeye göre 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde yapılacak. Korona virüs salgınını en az seviyeye düşürmek için yapılan sokağa çıkma yasağının detayları haberimizde...

Şehirlerarası seyahat için bileti olanlar yasaktan etkilenecek mi?

Hafta sonu getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen ve önceden bilet alan vatandaşların merak konusu oldu. Paylaşılan genelgeye göre, kısıtlı sokağa çıkma yasağında şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, 27 28 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar.