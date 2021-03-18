Koronavirüs risk haritası ve vaka oranlarının güncellenmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Kademeli normalleşmede iki haftalık süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerde uygulanacak olan yeni düzenle ilgili açıklamalar yaptı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, vatandaşların gündeminde yer alan konulardan olmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri devam edecek. Diğer şehirlerde ise kısıtlama hafta sonu gündüz olmayacak. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü akşam 21.00’da başlayıp Pazartesi günü sabah 05.00’te bitecek. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Edirne, Balıkesir, Antalya gibi bazı şehirler bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde süreceği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.



