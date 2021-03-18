HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Güncellenen koronavirüs risk haritası ve vaka oranları ile birlikte vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını da merak ediyor. Kademeli normalleşmede iki haftalık süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerde uygulanacak yeni düzenle ilgili açıklamalar yaptı. İşte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorularının yanıtı...

Koronavirüs risk haritası ve vaka oranlarının güncellenmesi ile birlikte vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Kademeli normalleşmede iki haftalık süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerde uygulanacak olan yeni düzenle ilgili açıklamalar yaptı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, vatandaşların gündeminde yer alan konulardan olmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri devam edecek. Diğer şehirlerde ise kısıtlama hafta sonu gündüz olmayacak. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü akşam 21.00’da başlayıp Pazartesi günü sabah 05.00’te bitecek. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Edirne, Balıkesir, Antalya gibi bazı şehirler bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde süreceği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldıFeci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi

Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi

Türkiye günlerce Samsun'daki dehşeti konuşmuştu! Eski koca hakkında flaş karar

Türkiye günlerce Samsun'daki dehşeti konuşmuştu! Eski koca hakkında flaş karar

Ümraniye'de dehşete düşüren kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

İsyan ettiği sonu oldu! Öldürülen Gizem 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadının ölmesi kolay' paylaşımı yapmış

Bıçaklanarak öldürülmüştü! Gizem'den Pınar Gültekin paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Kızını rehin alan damadına dehşeti yaşatmıştı! İşte mahkemenin verdiği karar

Kızını rehin alan damadına dehşeti yaşatmıştı! Karar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.