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Bu hafta Türkiye ve dünyada öne çıkan spor gelişmeleri ne oldu? İşte 21-28 Şubat haftası spor gündemi!

22.02.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünya'da spor gündemi açısında önemli bir hafta daha geride kaldı. Mart ayına sayılı günler kala Şubat ayının dördüncü haftasında 21-28 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye'de ve dünyadaki spor gündemini sizler için derledik. İşte 21-28 Şubat haftası Türkiye ve dünyada spor gündemi...

Bu hafta Türkiye ve dünyada öne çıkan spor gelişmeleri ne oldu? İşte 21-28 Şubat haftası spor gündemi!

Türkiye ve dünya'da spor gündemi Mart ayına açısında önemli bir hafta daha geride kaldı. Mart ayına sayılı günler kala Şubat ayının dördüncü haftasında 21-28 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye'de ve dünyadaki spor gündemini sizler için derledik. İşte 21-28 Şubat haftası Türkiye ve dünyada spor gündemi...

Bu hafta Türkiye ve dünyadaki spor gündemi

LEBRON JAMES'İN TAKIMI NBA ALL STAR-2022 FİNAL MAÇINI KAZANDI

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçı nefes kesti.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul edilen 37 yaşındaki LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", ABD'li profesyonel besketbolcu Kevin Durant'ın kaptanlığını yaptığı "Team Durant'ı" 163'e 160 mağlup etti.

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de oynanmıştı.

3 gün süren etkinlikte tüm takımlar taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçiliyor ve baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

2018 yılından bu yana en çok fazla alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyorlar.

Bu hafta Türkiye ve dünyada öne çıkan spor gelişmeleri ne oldu?

FENERBAHÇE DİEGO ROSSİ TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden Los Angelas FC'den kiralık olarak kadroya kattığı Diego Rossi ile 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulbünü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."

Bu hafta Türkiye ve dünyadaki spor gündemi

TÜRKİYE, UKRAYNA MENŞELİ HORTİNG SPORUYLA TANIŞIYOR

Ukrayna'dan dünyaya yayılan ve birçok savunma sporunu barındıran horting sporunun Türkiye'de özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, hortingi Türkiye'de yaygınlaştımak istediklerini vurguladı.

Avrupa Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, Hortingin Türkiye'deki gençlerin ruhuna dokunabilecek bir spor branşı olduğunu ifade etti.

Bu hafta Türkiye ve dünyadaki spor gündemi

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE HAFTAYI LİDER KAPATAN TAKIMLAR

Premier Lig'de Manchester City, La Liga'da Real Madrid, Serie A'da Milan, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise haftayı lider kapattı.

Bu hafta Türkiye ve dünyadaki spor gündemi

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları pazartesi günü son buldu.

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda gözler 27. hafta maçlarına çevrildi.

İşte Süper Lig 27. Hafta fikstürü:

25 Şubat 2022 Cuma - 20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor
25 Şubat 2022 Cuma - 20:00 Trabzonspor - Kayserispor
26 Şubat 2022 Cumartesi 16:00 Başakşehir - Fatih Karagümrük
26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00 Sivasspor- Beşiktaş
27 Şubat 2022 Pazar 13:30 Altay - Gaziantep Futbol Kulübü
27 Şubat 2022 Pazar 13:30 Giresunspor - Göztepe
27 Şubat 2022 Pazar 16:00 Alanyaspor - Konyaaspor
27 Şubat 2022 Pazar 16:00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor
27 Şubat 2022 Pazar 19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
28 Şubat 2022 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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NBA
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