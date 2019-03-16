YOZGAT (AA ) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ayrılıkçı söylemlerin, İslam'ı bir korku olarak göstermeye çalışanların, bu olaydan gerekli dersi çıkarmalarını ve tüm şekliyle bu hain terörist olayı kınamaları, kınamanın ötesinde artık bu tür süreçleri getiren söylemleri ve faaliyetleri de bir noktada fili olarak engellemelerini talep ediyorum ve bu hain olayı şiddetle lanetliyorum." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse'nin Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonra da gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin gece gündüz demeden millet için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini söyledi.

Sporun önemli olduğunu, spor yapanın her şeyden önce sağlıklı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bedenen sağlığımızı korumanın, devam ettirmenin yollarından biri de spor yapmaktır. Sporu yaygınlaştıracağız bunu yaygınlaştırmak için de sportif tesisleşmenin önemini biliyoruz." diye konuştu.