"Bu hainlere idam çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak"

Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Ağaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi.

GÜLSEM ADAM - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen üniversitesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu, "Bu vatan hainlerine idam kararı çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak. Özellikle vatan hainleri için idamın çıkarılmasını istiyorum ki o zaman annelerin gönülleri biraz olsun rahatlar, ferahlar." dedi.

Baba Osman Ağar ise "Naci" isminin Arapçada "kurtuluşa eren" anlamına geldiğini ve oğlunun şehit olarak kurtuluşa erdiğini ifade etti.

"Bu vatan hainlerine idam kararı çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak. Özellikle vatan hainleri için idamın çıkarılmasını istiyorum ki o zaman annelerin gönülleri biraz olsun rahatlar, ferahlar. Bizim ahiret inancımız var, hainler bu dünyada yeterli cezaları almazlarsa bile mahkeme-i kübrada cezalarını bulacaklar, o günleri sabırla bekliyoruz. Biz de çocuklarımızla cennette tekrar buluşmanın ümidi ve sabrıyla yaşıyoruz. Onların ölmediğine inanıyorum. Evladımı mezarda ziyaret ettiğimde ise onun toprak altında değil de yanımda olduğunu hissediyorum. Allah bütün şehitlerimizin şehadetini kabul etsin."

Ağaroğlu, oğlunun çok uysal, naif ve çevresinde sevilen biri olduğunu dile getirdi.

Oğlunun şehit düşmeden önce "Adı cemaat, kendi hıyanet olanların okulunda değil devletin okullarında okuyacağım." dediğini belirten Ağaroğlu, evladının 28 Şubat'ta annesinin yaşadığı zorluklara şahit olduğunu, onun için hukuk okumak istediğini kaydetti.

Ağaroğlu, "Çocuğumla gurur duyuyorum, vatan ve millet için yetişmiş hayırlı bir evlattı. Bugün de olsa çocuğuma 'Meydanlara çıkma.' demezdim çünkü ben de o gün meydandaydım." diye konuştu.

"Düşmanın hiçbir zaman uyumadığını" ve bu konuda en fazla mücadele edenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Ağaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz olaylarında da hep en ön safta mücadelesini verdi ve vermeye de devam ediyor. Bir şehit babası olarak şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız birçok noktada yalnız bırakılıyor. Onun için Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak lazım, bu dava sadece Cumhurbaşkanımızın davası değil tüm millet tüm memleket olarak hepimizin davasıdır. Biz her zaman vatanımız, milletimiz için can vermeye hazırız. Gönderden al bayrağımızın inmemesi, minarelerimizden ezan seslerinin dinmemesi için mücadeleye hazırız. Madem ölüm bir defa gelen, o da niçin Allah için olmasın?"

