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"Bu hainlere idam çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu: - "Bu vatan hainlerine idam kararı çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak. Özellikle vatan hainleri için idamın çıkarılmasını istiyorum ki o zaman annelerin gönülleri biraz olsun rahatlar, ferahlar" - Şehit babası Osman Ağaroğlu: - "Bugün de olsa çocuğuma 'Meydanlara çıkma' demezdim çünkü ben de o gün meydandaydım"

GÜLSEM ADAM - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen üniversitesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu, "Bu vatan hainlerine idam kararı çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak. Özellikle vatan hainleri için idamın çıkarılmasını istiyorum ki o zaman annelerin gönülleri biraz olsun rahatlar, ferahlar." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci'nin Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman ve annesi Zehra Ağaroğlu, oğullarını vatan uğruna şehit vermenin gururuyla yaşıyor.

Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Ağaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi.

Vatanda her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin." diye konuştu.

Ağaroğlu, oğlunun çok uysal, naif ve çevresinde sevilen biri olduğunu dile getirdi.

"Hafızların ve şehitlerin Allah tarafından özel seçildiğine inanıyorum." diyen anne Ağaroğlu, şehadetin evladına nasip olmasından mutluluk duyduğunu, böyle teselli bulduğunu söyledi.

Hainlik yaparak evlatlarını kendilerinden ayıranlara ceza verildiğini hatırlatan Ağaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vatan hainlerine idam kararı çıkmadıkça gönüllerimiz ferahlamayacak. Özellikle vatan hainleri için idamın çıkarılmasını istiyorum ki o zaman annelerin gönülleri biraz olsun rahatlar, ferahlar. Bizim ahiret inancımız var, hainler bu dünyada yeterli cezaları almazlarsa bile mahkeme-i kübrada cezalarını bulacaklar, o günleri sabırla bekliyoruz. Biz de çocuklarımızla cennette tekrar buluşmanın ümidi ve sabrıyla yaşıyoruz. Onların ölmediğine inanıyorum. Evladımı mezarda ziyaret ettiğimde ise onun toprak altında değil de yanımda olduğunu hissediyorum. Allah bütün şehitlerimizin şehadetini kabul etsin."

- "Kurtuluşa erdi"

Baba Osman Ağar ise "Naci" isminin Arapçada "kurtuluşa eren" anlamına geldiğini ve oğlunun şehit olarak kurtuluşa erdiğini ifade etti.

Oğlunun şehit düşmeden önce "Adı cemaat, kendi hıyanet olanların okulunda değil devletin okullarında okuyacağım." dediğini belirten Ağaroğlu, evladının 28 Şubat'ta annesinin yaşadığı zorluklara şahit olduğunu, onun için hukuk okumak istediğini kaydetti.

Ağaroğlu, "Çocuğumla gurur duyuyorum, vatan ve millet için yetişmiş hayırlı bir evlattı. Bugün de olsa çocuğuma 'Meydanlara çıkma.' demezdim çünkü ben de o gün meydandaydım." diye konuştu.

"Düşmanın hiçbir zaman uyumadığını" ve bu konuda en fazla mücadele edenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Ağaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz olaylarında da hep en ön safta mücadelesini verdi ve vermeye de devam ediyor. Bir şehit babası olarak şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız birçok noktada yalnız bırakılıyor. Onun için Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak lazım, bu dava sadece Cumhurbaşkanımızın davası değil tüm millet tüm memleket olarak hepimizin davasıdır. Biz her zaman vatanımız, milletimiz için can vermeye hazırız. Gönderden al bayrağımızın inmemesi, minarelerimizden ezan seslerinin dinmemesi için mücadeleye hazırız. Madem ölüm bir defa gelen, o da niçin Allah için olmasın?"

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