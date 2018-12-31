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Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 04:41 | Son Güncelleme

Karaman’da alkolü fazla kaçıran bir kişi otomobilin direksiyonunda sızdı kaldı. Polis, alkolün etkisiyle sızıp kalan sürücüyü kendine getiremeyince sağlık ekibini çağırdı.

Bu halde bulundu! Olay yerine gelen polis ne yapacağını şaşırdı!

Olay, gece saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye gelişi güzel park edilen otomobilin içinde kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kıpırdamadan yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Adrese gelen sivil polis ekibi, aracın şoför mahallinde bir kişiyi yatar vaziyette buldu. Şahsı kendine getirebilmek için bir süre uğraşan ekip, sonuç alamayınca sağlık ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bir türlü uyandırılamayan şahsı, polislerinin de yardımıyla otomobilden çıkararak ambulansa aldı. Daha sonra alkollü şahıs, tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Trafik polisi, caddeye gelişi güzel park edilen şahsın otomobilini çekiciyle oto parka çektirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkollü şahıs Karaman

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