Bu hale gelmesinin tek sebebi damar tıkanıklığı!

Kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma gelen Sabri Reisoğlu, Ankara, İstanbul ve Karabük'e gitmiş. Ancak tedavi olamamış.

Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın’da fil hastalığı sebebiyle ayaklarında ve bacaklarında şişlikler, yaralar oluşan 64 yaşındaki adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor. Bartın’da yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler, yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor.

Fil hastalığı (lenfödem) sebebiyle uzatılacak yardım elini bekliyor Reisoğlu, hastalığı sebebiyle kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyledi. Ankara, İstanbul ve Karabük’te tedavisi için hastanelere başvurduğunu anlatan Reisoğlu, “Tedavi yapamadık. Bu hale geldi.