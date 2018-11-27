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Bu hale gelmesinin tek sebebi damar tıkanıklığı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.11.2018 07:57 | Son Güncelleme

Bartın'da 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu yaşadığı damar tıkanıklığı yüzünden fil hastalığı ile savaşıyor. Ayak ve bacaklarında şişlikler ve yaralar oluşan Sabri Reisoğlu, yatağa bağımlı hale geldi.

Kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma gelen Sabri Reisoğlu, Ankara, İstanbul ve Karabük'e gitmiş. Ancak tedavi olamamış.

Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

Bartın’da fil hastalığı sebebiyle ayaklarında ve bacaklarında şişlikler, yaralar oluşan 64 yaşındaki adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor. Bartın’da yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler, yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor.
Fil hastalığı (lenfödem) sebebiyle uzatılacak yardım elini bekliyor Reisoğlu, hastalığı sebebiyle kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyledi. Ankara, İstanbul ve Karabük’te tedavisi için hastanelere başvurduğunu anlatan Reisoğlu, “Tedavi yapamadık. Bu hale geldi.
Bu kalp damar sebebiyle böyle meydana geldi. Ağrı sancı devam ediyor. Damarlar tıkandı. İhtiyacımı bile göremiyorum. Allah yardımcım olsun. İstanbul’a, Ankara’ya, Samsun’a, Karabük’e gittim. Çok çektim. Lavaboya gidemiyorum, yürüyemiyorum” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
kalp damar hastalıkları Fil hastalığı

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