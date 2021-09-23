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Bu halini unutun! Murat Yıldırım'dan imaj değişikliği

23.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ramo dizisiyle ekranda fırtına estiren Murat Yıldırım, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Başarılı oyuncuyu hayranları bu sezon Aziz dizisinde izleyecek.

Bu halini unutun! Murat Yıldırım'dan imaj değişikliği

Hayat verdiği karakterler ile adından sıkça söz ettiren Murat Yıldırım, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği sezonun iddialı dizisi Aziz ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Çekimleri başlayan ‘’Aziz’’ dizisinin Aziz’i Murat Yıldırım’ın rolü için değişen imajına sosyal medyadan yorum yağdı. Karizması ve yakışıklılığı konuşulan oyuncunun yeni imajı sevenlerinden tam puan aldı.

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Aziz, 1930’lu yıllarda Antakya’da geçen hikayesiyle izleyicilere çok farklı bir deneyim yaşatacak.

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Murat Yıldırım
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