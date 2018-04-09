Bu haliyle tanımak imkansız!

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor...
Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor
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Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
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Demirer'in burun ameliyatı olmadığı ve dudaklarına da dolgu yaptırmadığı hali ile şimdiki hali arasındaki fark takipçilerini şaşırttı.
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İnanması güç ama bu fotoğraftaki genç kız şarkıcı Göksel'den başkası değil.
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Şimdilerde güzelliği ve seksi görünümüyle dikkat çeken Göksel, gençlik döneminde bu görüntüden oldukça uzakmış.
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İşte Göksel'in lise günlüğünden ortaya çıkan o fotoğraf
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GÖKSEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak : Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" yazdı.
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İşte oyunu Şükran Ovalı'nın yıllar önceki hali...
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Bez Bebek dizisiyle ekrana gelen Şükran Ovalı'nın şimdilerde eski görüntüsünden eser kalmadı.
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Şükran Ovalı son dönmede Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le olan evliliği ile gündemde.
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Demet Akalın'dan yıllar öncesine götüren paylaşım.
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Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bende fena değilim ama estetiksiz" notunu düştü.
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Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı...
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İşte Umut Akyürek'in estetiksiz hali...
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İşte sevilen oyuncu Ayşe Tolga'nın yıllar önceki hali...
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Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.
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Güzel oyuncu Dolunay Soysert'i sayısız televizyon dizisinde ve filmde gördük.
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En son Fox Tv'de yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinde yer aldı.
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Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.
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Dolunay Soysert'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.
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Ünlü oyuncu estetikle değişime uğrayanlardan.
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Soysert burun estetiği yaptırmış.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Angelina Jolie’ye benzeyen Umut Akyürek’in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı Ses sanatçısı Onur Akay, Angelina Jolie’ye benzerliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek’in, 17 sene önce çekilmiş estetiksiz fotoğrafını paylaştı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek’le 1999 yılında konser sonrası çekilmiş bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından #tbt hashtag'iyle paylaştı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Akay, “Bu haftada Angelina Jolie ile #tbt yapalım! 1999 yılının Umut Akyürek’i, şimdilerde ise Türkiye’nin Angelina Jolie’si ve eşi Oktay Ertuğrul’la konser sonrası.” notunu düştü.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Her fırsatta, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal.” açıklamasını yapan Akyürek’in, dudaklarının orijinal olmadığı bu fotoğrafla gün yüzüne çıktı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Yaptırdığı bir dizi estetikle ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzediği iddia edilen Akyürek’in, bu fotoğrafına bakıldığında ise burnuna ve dudaklarına yapılan estetik operasyonlar hemen dikkat çekiyor.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Fotoğrafta, Akyürek’in eşi Türk halk müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul’un ve ünlü sanatçı Onur Akay’ın da görüntüsü şimdikinden çok farklı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ona bir de böyle bakın...
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ünlü yıldız Fahriye Evcen'e peş peşe film, reklam ve dizi teklifleri yağıyor.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Fahriye Evcen, son olarak bir giyim markasının sonbahar kış reklam kampanyası için aldığı 1,5 milyon TL ücretle kaşesini 2 katına çıkardı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Fakat bugün Fahriye Evcen'in estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ve işte ortaya çıkan o görüntüler...
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Pınar Altuğ
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ebru Polat
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ebru Yaşar güzellik uğruna tam 5 kez ameliyat geçirdi.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Burun ameliyatı olup göğüslerine silikon koydurttu. Cildini traşlatan sanatçı belinden de yağ aldırdı.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Tuvana Türkay
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Hande Ataizi İlk 1997 yılında göğüslerine slikon taktırdı. Bir yıl sonra da burnunu estetik operasyonla düzelttirdi.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Sonra iki yıl arayla iki ayrı burun ameliyatı daha oldu. Üç kez çenesini düzelttiren güzel oyuncu, üç defa da şakaklarına doku kokteyli enjekte ettirdi. Bir de üst dudağında slikon takviyesi var.
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Petek Dinçöz
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Hadise
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Gülşen
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Gülben Ergen
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Emina Sandal
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Deniz Akkaya
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Demet Akalın
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Aşkın Nur Yengi
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ajda Pekkan
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Ünlülerin estetiksiz halleri
Ebru Şallı
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