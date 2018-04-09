Bu haliyle tanımak imkansız!

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor...

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

1 / 84 Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

2 / 84 Demirer'in burun ameliyatı olmadığı ve dudaklarına da dolgu yaptırmadığı hali ile şimdiki hali arasındaki fark takipçilerini şaşırttı.

3 / 84 İnanması güç ama bu fotoğraftaki genç kız şarkıcı Göksel'den başkası değil.

4 / 84 Şimdilerde güzelliği ve seksi görünümüyle dikkat çeken Göksel, gençlik döneminde bu görüntüden oldukça uzakmış.

5 / 84 İşte Göksel'in lise günlüğünden ortaya çıkan o fotoğraf

6 / 84 GÖKSEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak : Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" yazdı.

7 / 84 İşte oyunu Şükran Ovalı'nın yıllar önceki hali...

8 / 84 Bez Bebek dizisiyle ekrana gelen Şükran Ovalı'nın şimdilerde eski görüntüsünden eser kalmadı.

9 / 84 Şükran Ovalı son dönmede Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le olan evliliği ile gündemde.

10 / 84 Şükran Ovalı

11 / 84 Şükran Ovalı

12 / 84 Demet Akalın'dan yıllar öncesine götüren paylaşım.

13 / 84 Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bende fena değilim ama estetiksiz" notunu düştü.

14 / 84 Gökçe Bahadır

15 / 84 Sıla

16 / 84 Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı...

17 / 84 Kerimcan Durmaz

18 / 84 Kerimcan Durmaz

19 / 84 Kerimcan Durmaz

20 / 84 İşte Umut Akyürek'in estetiksiz hali...

21 / 84 Umut Akyürek

22 / 84 Umut Akyürek

23 / 84 Umut Akyürek

24 / 84 Umut Akyürek

25 / 84 Umut Akyürek

26 / 84 Umut Akyürek

27 / 84 Umut Akyürek

28 / 84 İşte sevilen oyuncu Ayşe Tolga'nın yıllar önceki hali...

29 / 84 Ayşe Tolga

30 / 84 Ayşe Tolga

31 / 84 Ayşe Tolga

32 / 84 Ayşe Tolga

33 / 84 Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

34 / 84 Güzel oyuncu Dolunay Soysert'i sayısız televizyon dizisinde ve filmde gördük.

35 / 84 En son Fox Tv'de yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinde yer aldı.

36 / 84 Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

37 / 84 Dolunay Soysert'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.

38 / 84 Ünlü oyuncu estetikle değişime uğrayanlardan.

39 / 84 Soysert burun estetiği yaptırmış.

40 / 84 Birce Akalay

41 / 84 Birce Akalay

42 / 84 Birce Akalay

43 / 84 Birce Akalay

44 / 84 Kim Kardashian

45 / 84 Kim Kardashian

46 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

47 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

48 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Angelina Jolie’ye benzeyen Umut Akyürek’in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı Ses sanatçısı Onur Akay, Angelina Jolie’ye benzerliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek’in, 17 sene önce çekilmiş estetiksiz fotoğrafını paylaştı.

49 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek’le 1999 yılında konser sonrası çekilmiş bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından #tbt hashtag'iyle paylaştı.

50 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Akay, “Bu haftada Angelina Jolie ile #tbt yapalım! 1999 yılının Umut Akyürek’i, şimdilerde ise Türkiye’nin Angelina Jolie’si ve eşi Oktay Ertuğrul’la konser sonrası.” notunu düştü.

51 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Her fırsatta, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal.” açıklamasını yapan Akyürek’in, dudaklarının orijinal olmadığı bu fotoğrafla gün yüzüne çıktı.

52 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Yaptırdığı bir dizi estetikle ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzediği iddia edilen Akyürek’in, bu fotoğrafına bakıldığında ise burnuna ve dudaklarına yapılan estetik operasyonlar hemen dikkat çekiyor.

53 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Fotoğrafta, Akyürek’in eşi Türk halk müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul’un ve ünlü sanatçı Onur Akay’ın da görüntüsü şimdikinden çok farklı.

54 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ona bir de böyle bakın...

55 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ünlü yıldız Fahriye Evcen'e peş peşe film, reklam ve dizi teklifleri yağıyor.

56 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Fahriye Evcen, son olarak bir giyim markasının sonbahar kış reklam kampanyası için aldığı 1,5 milyon TL ücretle kaşesini 2 katına çıkardı.

57 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Fakat bugün Fahriye Evcen'in estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı.

58 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ve işte ortaya çıkan o görüntüler...

59 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

60 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

61 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Pınar Altuğ

62 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ebru Polat

63 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ebru Yaşar güzellik uğruna tam 5 kez ameliyat geçirdi.

64 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Burun ameliyatı olup göğüslerine silikon koydurttu. Cildini traşlatan sanatçı belinden de yağ aldırdı.

65 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

66 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

67 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Tuvana Türkay

68 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

69 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

70 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Hande Ataizi İlk 1997 yılında göğüslerine slikon taktırdı. Bir yıl sonra da burnunu estetik operasyonla düzelttirdi.

71 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Sonra iki yıl arayla iki ayrı burun ameliyatı daha oldu. Üç kez çenesini düzelttiren güzel oyuncu, üç defa da şakaklarına doku kokteyli enjekte ettirdi. Bir de üst dudağında slikon takviyesi var.

72 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

73 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

74 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri

75 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Petek Dinçöz

76 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Hadise

77 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Gülşen

78 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Gülben Ergen

79 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Emina Sandal

80 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Deniz Akkaya

81 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Demet Akalın

82 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Aşkın Nur Yengi

83 / 84 Ünlülerin estetiksiz halleri Ajda Pekkan