Bu hamamda VIP hizmet var

Bursa’da kısa süre önce hizmete açılan Gökdere Hamam Spa, konsepti ile şehirde bir ilke imza atarken Bursalıların da gözdesi oldu. Osmanlı’ya dayanan hamam kültürünü günümüz şartlarıyla modernize eden Gökdere Hamam Spa, erkek müşteriler için başladığı hizmet yolculuğunu genişletmeye hazırlanıyor.

Osmangazi’nin Elmasbahçeler Mahallesi’nde 2016 yılında yapımına başlanan ve kısa süre önce Bursalılara hizmet vermeye başlayan Gökdere Hamam Spa, erkekler için kurulmuş dev bir tesis. 2 bin 500 metrekare alana kurulan tesis içerisinde Türk hamamı, sauna, jakuzi, kar çeşmesi, yarı olimpik yüzme havuzundan buhar odasına ve hatta fitness salonuna kadar birçok hizmeti VIP kalitede müşterilerine sunuyor.

Günlük 600 müşteriye Vip hizmet

15 kişilik profesyonel ekibiyle gün içinde 600 müşteriye hizmet verme kapasitesine sahip olan Gökdere Hamam Spa, hamam sektöründe bir ilke imza atmanın da gururunu yaşıyor.

İşletme Sahibi Ömer Talaş yaptığı açıklama 3’ncü kuşak olarak hamam sektöründe çalıştıklarını ve yılların birikimini Bursa’da topladıklarını ifade ederek, "Gökdere Hamam Spa’yı tasarlarken öncü ve özgün olmayı hedefledik. Bursa’da çok yaygın bir hamam kültürü var ancak hamamların bir çoğu atıl hale gelmiş konumda. Bu tesis inşa edilirken her ayrıntı düşünüldü. Ulaşım açısından şehir merkezinde yer almasını önemsedik. Yine müşterilerimiz için 50 araçlık bir otopark kurduk. Tesisimizdeki tek kişilik kabinlerimizle müşterilerimize VIP hizmet sunuyoruz" dedi.

Aradınız her şey tek bir yerde

Talaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca erkek nüfusa hizmet vermek için kurduğumuz tesisimizde o kadar iyi geri dönüşler aldık ki umuyorum yakın zamanda kadınlar için de bu kalitede tesis kurmak için kolları sıvarız. Burası sadece bir hamam değildir. Kendine vakit ayırmak isteyen erkek müşterilerimiz tesisimize geldiğinde en az 4 farklı yere giderek alabileceği hizmete tek bir yerde kavuşmuş olacak. Kalitemiz ve ayrıcalıklı hizmetimizle iddialıyız"



