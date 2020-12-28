Bu hastalığa dikkat: Blefarit nedir?

Blefarit belirtileri arasında en yaygın semptom göz kuruluğudur. Dönem dönem siz de göz kuruluğu yaşamış olabilirsiniz. Sadece bu durumun bile ne kadar rahatsız edici olduğunu hatırlayın! Bu hastalığa yakalanırsanız ekstra rahatsızlıklar da yaşarsınız. Blefarit ne demektir, tedavi yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Blefarit Hastalığı Nedir ve Neden Olur? Bulaşıcı mıdır?

Blefarit nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız öncelikle şunu söyleyebiliriz: Blefarit göz kapaklarındaki bir enfeksiyon rahatsızlığıdır ve bu hastalık havadan ya da sıçrayarak başka insanlara bulaşmaz. Ancak bu rahatsızlığa sahip insanlarla aynı havlu veya yastık kullanımı temasla bulaşabilme riskini yükseltir. Bu yüzden bu tür davranışlardan kaçınarak hijyene mümkün olduğu kadar dikkat etmelisiniz. Blefaritin tek bir nedeni yoktur. Birçok durum bu hastalığa sebep olabilir. Hastalığa davetiye çıkaracak genel sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Enfeksiyon,

Yüzde kızarıklıkla ilişkili roza hastalığı,

Atopik dermatit gibi bir cilt hastalığı,

Kepeğe ve kızarıklığa sebep olan bir saç ve kaş derisi hastalığı; seboreik dermatit,

İlaçlara, kontakt lens solüsyonlarına, göz makyajlarına ve makyaj temizleyicilerine karşı alerjik reaksiyonlar,

Kirpik akarları veya bitleri,

Göz kuruluğu: Gözyaşı mikropları temizlemek için oldukça etkilidir, göz kuruluğu ise hastalıklara davetiye çıkarır,

İyi temizlenmemiş yağlı ciltler yüzde özellikle kirpik diplerinde bakteri oluşumuna sebep verebilir, bu da blefarit oluşumunu tetikler,

Bunun yanı sıra kirpik kenarlarındaki yağ bezeleri ile ilgili sorunlar da bu rahatsızlığa sebep olabilir. Örneğin bu yağ bezeleri tıkanabilir, tıkanma da kızarıklığa ve tahrişe neden olur. Tahriş olan göz ise mikrop kapmaya çok açıktır.

Blefarit Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Öncelikle bu hastalığa yakalandıysanız ve gözünüzü kaybetme gibi bir korku yaşıyorsanız panik yapmayın! Oldukça rahatsız edici bir hastalık olsa da görme duyunuzda kalıcı bir hasar bırakacak kadar ciddi değildir. Ancak tedavi edilmezse kist, kuru göz, konjonktivit gibi başka sorunlara sebep olabilir. Çoğunlukla iki göz kapağını da etkileyen blefarit belirtileri aşağıdaki gibidir: