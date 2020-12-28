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Bu hastalığa dikkat: Blefarit nedir?

28.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Bu hastalığa dikkat: Blefarit nedir?

Göz iltihabı, diğer bir adıyla blefarit sıklıkla görülen bir durumdur ve kırmızı, şiş, kaşıntılı göz kapaklarına neden olur. Günlük yaşantınızı zorlaştıran bu hastalıkla ilgili tüm detayları sizin için araştırdık!

Blefarit belirtileri arasında en yaygın semptom göz kuruluğudur. Dönem dönem siz de göz kuruluğu yaşamış olabilirsiniz. Sadece bu durumun bile ne kadar rahatsız edici olduğunu hatırlayın! Bu hastalığa yakalanırsanız ekstra rahatsızlıklar da yaşarsınız. Blefarit ne demektir, tedavi yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Blefarit Hastalığı Nedir ve Neden Olur? Bulaşıcı mıdır?

Blefarit nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız öncelikle şunu söyleyebiliriz: Blefarit göz kapaklarındaki bir enfeksiyon rahatsızlığıdır ve bu hastalık havadan ya da sıçrayarak başka insanlara bulaşmaz. Ancak bu rahatsızlığa sahip insanlarla aynı havlu veya yastık kullanımı temasla bulaşabilme riskini yükseltir. Bu yüzden bu tür davranışlardan kaçınarak hijyene mümkün olduğu kadar dikkat etmelisiniz. Blefaritin tek bir nedeni yoktur. Birçok durum bu hastalığa sebep olabilir. Hastalığa davetiye çıkaracak genel sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Enfeksiyon,
  • Yüzde kızarıklıkla ilişkili roza hastalığı,
  • Atopik dermatit gibi bir cilt hastalığı,
  • Kepeğe ve kızarıklığa sebep olan bir saç ve kaş derisi hastalığı; seboreik dermatit,
  • İlaçlara, kontakt lens solüsyonlarına, göz makyajlarına ve makyaj temizleyicilerine karşı alerjik reaksiyonlar,
  • Kirpik akarları veya bitleri,
  • Göz kuruluğu: Gözyaşı mikropları temizlemek için oldukça etkilidir, göz kuruluğu ise hastalıklara davetiye çıkarır,
  • İyi temizlenmemiş yağlı ciltler yüzde özellikle kirpik diplerinde bakteri oluşumuna sebep verebilir, bu da blefarit oluşumunu tetikler,
  • Bunun yanı sıra kirpik kenarlarındaki yağ bezeleri ile ilgili sorunlar da bu rahatsızlığa sebep olabilir. Örneğin bu yağ bezeleri tıkanabilir, tıkanma da kızarıklığa ve tahrişe neden olur. Tahriş olan göz ise mikrop kapmaya çok açıktır.

Blefarit Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Öncelikle bu hastalığa yakalandıysanız ve gözünüzü kaybetme gibi bir korku yaşıyorsanız panik yapmayın! Oldukça rahatsız edici bir hastalık olsa da görme duyunuzda kalıcı bir hasar bırakacak kadar ciddi değildir. Ancak tedavi edilmezse kist, kuru göz, konjonktivit gibi başka sorunlara sebep olabilir. Çoğunlukla iki göz kapağını da etkileyen blefarit belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Ağrıyan, şişmiş, kırmızı ve yağlı görünen göz kapakları
  • Gözlerde, özellikle göz kapaklarında kaşınma
  • Gözlerin içine sert bir şey kaçmış hissi
  • Göz kuruluğu
  • Gözlerde yanma ve batma hissi
  • Kırmızı ve sulanan gözler
  • Kirpik köklerinde kepek benzeri pullanma, kabuklanma
  • Göz kırpma sıklığının artması
  • Işığa karşı duyarlılık
  • Göz kırpma ile geçen bulanık görme
  • Sabah uyandığınızda göz kapaklarında yapışma olması

Blefaritin Tedavisi Nedir?

Blefarit hastalığı belirtileri yaşıyorsanız gözlerinizi her gün yıkayarak bu hastalığı iyileştirebilirsiniz. Ancak öncelikle doğru tanı ve tedavi için göz hastalıkları uzmanı olan bir hekime başvurmanız daha sağlıklı olacaktır. Belirtmeliyiz ki tedaviler semptomları hafifletmeye ve enfeksiyonun iyileştirilmesine yöneliktir. Bu anlamda doktorunuz öncelikle enfeksiyon derecesine bağlı olarak gerekli görürse antibiyotik verebilir. Bu ağızdan alacağınız bir hap olabileceği gibi antibiyotik içeren bir merhem de olabilir. Bu kremi doktorunuzun belirttiği şekillerde pamuklu bir çubukla kirpik diplerinize yatmadan hemen önce sürmelisiniz. Kremi sürdükten sonra gözlerinizi kapatmanız gerekeceği için gece kullanımına uygundur. Krem yerine antibiyotik içeren damlalar da önerilebilir. Antibiyotik tedavisi enfeksiyonların ilerlememesi ve iyileşmesi için etkili ilaçlardır. Bunun dışında bu hastalıkta yapılması gereken bir diğer önemli şey göz hijyenini sağlamaktır. Bunun için doktorunuz veya eczacınız göz pedleri ve suni gözyaşı damlaları verebilir. Bu pedler tahriş olmuş bölgeyi kapatarak daha fazla enfeksiyon kapmasını önleyecektir. Ayrıca temizlemek için de göz pedlerinden yararlanabilirsiniz. Suni gözyaşı damlaları ise enfeksiyonu temizlemeye; kuruluk, yanma ve batma hissini azaltmaya yarar. Bunun dışında sıcak suya batırılmış bir bez ile gözlerinize kompres yapmak kirpik diplerinizdeki pulların yumuşamasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olur. Sıcak kompres aynı zamanda tıkanmış yağ bezelerinin açılmasına da yardımcı olarak tedaviyi hızlandıracaktır. Bunun için tasarlanmış fırçalar değerlendirilebilecek başka bir alternatiftir. Göz hijyenini sağlamak için blefarit şampuanlardan yararlanmanız daha etkili sonuç alabilmeniz açısından önemli olabilir.

Blefarit Şampuan Nedir?

Blefarit tedavisinde göz hijyeni için bebek şampuanı kullanmak bilinen eski bir yöntemdir ve sıklıkla tavsiye edilir. Ancak bebek şampuanlarında alerjen içerikler bulunabilir ve bu da zaten tahriş olmuş, yanma ve batma yaşadığınız gözünüzdeki semptomları daha fazla artırabilir. Bebek şampuanları bebekler için hassas olarak üretilmiş olsa da gözlere uygulanacak şekilde tasarlanmamıştır. Blefarit göz şampuanı ise tedavi sürecinde daha sağlıklı olabilecek temizleyicilerdir. Kaş ve kirpiklerdeki kepeklenme, çapaklanma ve sulanma belirtilerini bu süreçte azaltarak bölgenin yağdan ve kirden arınmasını sağlar. Bu sayede göz kapaklarınızdaki yapışma ve kirpik diplerinizdeki pullanmalar azalır. Gözü tahriş etmez. Elinize bir miktar şampuanı alıp 1-2 dakika masaj yapacak şekilde göz çevresine, göz kapağına ve kirpik diplerine uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası göz mutlaka durulanmalıdır. Bunun için ellerinizin de önceden temizlenmiş olmasına dikkat etmeniz önemlidir. Göz pedleri veya pamuk da blefarit göz şampuanına batırılarak gözünüzü temizlemenize yardımcı olabilir. Bunun dışında göz temizliği için tasarlanmış özel fırçaları da eczanelerde bulmanız mümkündür. Kronikleşebilecek bu rahatsızlıktan kurtulmak için antibakteriyel saç şampuanlarını da tedavi boyunca kullanmanız tavsiye edilir.

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