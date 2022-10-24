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Bu hastalığı ayakta atlatanlar dikkat! 'Tekerlekli sandalyeye bağımlı yapabiliyor'

24.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsü hafif geçirenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var" diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü "Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var" diye konuştu.

Bu hastalığı ayakta atlatanlar dikkat! 'Tekerlekli sandalyeye bağımlı yapabiliyor'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu. "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler" diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü "Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var. Kalple ilgili problem yaşayanlar da oluyor uzun süreli devamlı kalp tedavisi almak zorunda kalan hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

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"BUNLARIN BİR KISMI HASTALIĞI AYAKTA GEÇİRMİŞ KİŞİLER"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 sonrası gelişen hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Covid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor. Bayağı ciddi ağır semptomlar olanlar da var. Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var. Ama bazılarında daha hafif bulgular olabiliyor. Kalple ilgili problem yaşayanlar oluyor uzun süreli devamlı kalp tedavisi almak zorunda kalan hastalarımız var" diye konuştu.

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"BAZEN ÇOK CİDDİ BOYUTLARDA DA OLABİLİYOR"

Covid-19'un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarında uzun süreli şeker hastalığı ve onunla ilgili tedavi almak, böbrek yetmezliği gelişen sürekli takip altında olan hastalar da var. Tabii genel olarak iyileşiyor. İyileşen kişiler 3-5 ay içerisinde normale dönüyorlar. Ama bu şekilde az da olsa sayıca fazla ama oransal olarak az hastalarımız var. Ama onlar için tabii çok yıkıcı ve kalıcı hasarlar olabiliyor. Onları takip ediyoruz onlar bize sürekli geliyor kontrollerini yapıyoruz tedavilerini elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama hayatı gerçekten zora giden hastalar var ve bunların bir kısmı Covid'i ayakta geçirmiş hafif geçirmiş kişiler. Yani yoğun bakıma yatmamış servise yatmamış ben diyor 'hani bunu çok hafif atlattım. 3-5 gün evde istirahat ettim kas ağrılarım oldu öksürüğüm oldu geçti' diyor. Ardından birkaç ay geçtikten sonra bir solunum sıkıntısı bir problem ortaya çıkıyor. Bakıyoruz akciğerde iyileşmeyen bir hasar var. Dediğim gibi bazen çok ciddi boyutlarda da olabiliyor. Onun için ben gencim bunu atlatırım geçer gider diyoruz ama bazen de öyle olmuyor."

Kaynak: DHA

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Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs

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