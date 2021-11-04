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Bu hastalığı yaşayan ne yiyebiliyor ne konuşabiliyor! Çene kilitlenmesi nedir, belirtileri ve tedavi yöntemi

04.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiler sabah uyandığında ya da stres yaşadığında çene kilitlenmesi ile karşılaşabilir. Çok ağrı verici bir durum olan çene kilitlenmesinde konuşmak ya da esnemek için çeneyi hareket ettirmek olanaksızdır. Çene kilitlenmesi tedavi edilmediği takdirde ilerleyen bir soruna dönüşebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Op. Dr. Turan Uslu, çene kilitlenmesi belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Bu hastalığı yaşayan ne yiyebiliyor ne konuşabiliyor! Çene kilitlenmesi nedir, belirtileri ve tedavi yöntemi

Çene eklemi, kafatası kemiğinin çene veya alt çeneyle buluştuğu kulakların tam önünde bulunan bir eklemdir. Çene eklemi, eklem yüzeyini oluşturan iki kemik ve bir fibrokartilaj disk olmak üzere üç bölümden oluşur. Ek olarak, ligamentler, kan damarları ve bazı sinirlerden oluşur. Disk bir fibrokartilaj yapıdadır ve eklemin üst ve alt kısımları arasında bir yastık görevi görür. Bazı hastalarda disk, çenenin hareket etmesini ve düzgün çalışmasını önleyerek aralıklı veya kalıcı olarak yerinden çıkar. Eklem yapısındaki bu değişiklikler, çenenin sıkışmasına sebep olur. Çoğu zaman hasta çenenin yerinden çıktığını veya yanlış hizalandığı hissini tarif edecektir.

ÇENEM NEDEN KİLİTLENİYOR? ÇENEM NEDEN TAKILIYOR? ÇENE EKLEMİM NEDEN SERTLEŞİYOR?

“Çene kilitlenmesi”, çene tamamen açılamadığında veya kapanamadığında veya ağzınızı açarken ve kapatırken çene eklemi sıkıştığında ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur. Çene kilitlenmesine neler sebep neden olabilir;

• Çene kaslarında spazm kısalık
• Çene eklemi içindeki disk / kıkırdak dejenerasyonları
• Çene eklemindeki başka bozukluklar (başka türlü çene eklemi olarak bilinir)
• Çene eklemi gelişimi bozuklukları veya yaralanmaları
• Maksillofasiyal yapılarda patolojiler.

ÇENE KİLİTLENMESİ, BAŞKA HANGİ SEMPTOMLAR VEYA YAN ETKİLERE SAHİPTİR?

Kilitlenmeden önce, çene konuşmak ve yemek yemek için hareket ettiğinde tıkırtı sesi çıkarabilir. Çeneyi geniş bir şekilde açma veya esneme esnasında, çenenizin yana veya zikzak bir eksende hareket ettiğini fark edebilirsiniz. Genel olarak, çene kilitlenmesi rahatsızlık veya ağrı ile birlikte kaygı ve endişe duygularına da sebep olur.

ÇENE KİLİTLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çene kilitlenmesi ve ona eşlik eden rahatsız edici ağrıyı tedavi etmek için çeşitli teknikler vardır. Tedavi seçenekleri;

• Konservatif tedaviler (çene germe egzersizleri, ilaçlar ve sıcak kompresler gibi)
• Eklemi mobilize etmek
• Çene eklemi koruyucuları (ateller, oral aletler, ağız koruyucuları vb. olarak da adlandırılır)
• Enjeksiyonlar (eklem içine PRP uygulama,steroid, çene kasları için İMS, bağlar için PRP proloterapi)
• Eklemin yıkanması (artroentez)
• Yapışmaların (artroskopi) veya diğer yapıların cerrahi olarak çıkarılması, çok nadiren gerekir.

Her bir hasta için gerekli tedavi, durumun ciddiyeti, durumun ne kadar süredir devam ettiği, hangi tedavi seçeneklerinin denendiği ve başarısız olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. En konservatif tedavi seçeneği ile başlamanızı ve eğer bir sonraki adıma geçmeniz önerilir. Masaj, sıcak kompresler ve buz paketleri gibi konservatif tedavi seçenekleri çene kaslarını gevşetmeye yardımcı olur ve yangıyı azaltabilir. Bazı hastalar için, bu konservatif yöntemler çene kilitlenmesini çözmek için yeterlidir, diğerleri ise mobilizasyon, ateller veya enjeksiyonlar gerektirebilir. Erken değerlendirme ve müdahale, tedavi edilebilir kısa süreli bir çene eklemi sorunu ile kronik bir çene sorunu arasında fark oluşturabilir.

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