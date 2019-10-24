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Bu hastalığın 8 yaşından sonra tedavisi yok

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliğinin ciddiye alınmaması durumunda ileriki yaşlarda ciddi görme sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.

Bu hastalığın 8 yaşından sonra tedavisi yok

Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliğinin ciddiye alınmaması durumunda ileriki yaşlarda ciddi görme sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, tembellik tedavileriyle rahatsızlığın ortadan kaldırılabileceğini ancak kapama yönteminin 8 yaşından sonra bir faydasının olmadığını söyledi.
Göz tembelliğinin özellikle çocuklarda görülen ve bir gözün diğer göze göre az görme durumu olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, göz tembelliğinin birçok sebebi olabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Kahraman, “Özellikle karşımıza çıkan her iki gözün bozuk olmasından ziyade bir gözün diğerine göre daha bozuk olmasıdır veya bir gözde kayma vardır. Kaymayan gözü çocuk kullanır, kayan taraf tembel olarak kalır. Tembel kalan gözün numarası var ise numarayı taksak bile görme artmaz. Bunun tek çözümü 8 yaşına kadar yapılabilen tembellik tedavileridir” diye konuştu.
Tedavi sürecinin kolay olduğunu da kaydeden Op. Dr. Kahraman, şunları söyledi:
“Gören gözü kapatarak yakın mesafede yaptırdığımız çalışmalarla, yakın gözü yorarak görmesini arttırıyoruz. Cihazla da hafta bir kez yaptığımız uygulamayla tedavide sonuç almaktayız. Bu kapamaya göre aynı etkiyi göstermektedir. Tek farkı aileler ve çocuk için kolay bir yöntemdir. 8 yaşından sonra kapamanın bir faydası yoktur. Çocukta şaşılık varsa onun düzeltilmesi ve gözlük ihtiyacı var ise kullanılması gerekmektedir. Ciddiye alınmazsa 8 yaşından sonra tedavisi mümkün değildir. İleri yaş gruplarında artı olanı eksiye çevirerek yakın görmesine faydası olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bir gözü tembel olanların mesafe tayini diğer görenlere göre çok zordur. Bu kişiler, karşıdan gelen aracın ne kadar mesafede olduğunu anlayamaz.”

Bu hastalığın 8 yaşından sonra tedavisi yok

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