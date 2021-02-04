Bu hastalık belirti vermeden ilerliyor! Korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişiler...

Büyük çoğunluğu korunmasız cinsel ilişki ile partnere bulaşan cinsel yolla bulaşan hastalıklar enjeksiyon, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşabilir. Bulaşan hastalığın türüne göre belirtiler faklılık gösterir ancak çoğunlukla genital ve anal bölgede ya da ağız içinde su kesesi görünümünde kabarıklık, ağrı ve yanmanın eşlik ettiği idrar yapma, cinsel organdan akıntı gelmesi, ishal ve bulantı gibi bulgularla görülür.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, hiçbir semptom göstermeyebilir veya bazı belirtileri gösterebilir. Bazı semptomlar şunları içerir:

Cinsel organlarda veya oral veya rektal bölgede yaralar veya şişlikler,

Ağrılı veya yakıcı idrara çıkma,

Penisten akıntı,

Olağandışı veya garip kokulu vajinal akıntı,

Olağandışı vajinal kanama,

Seks sırasında ağrı,

Özellikle kasıkta ağrılı, şişmiş lenf düğümleri,

Karın ağrısı,

Ateş,

Gövde, eller veya ayaklarda döküntü.

Belirti ve semptomlar, birkaç gün sonra ortaya çıkabildiği gibi organizmaya bağlı olarak, herhangi bir gözle görülür problemin ortaya çıkması yıllar alabilir.

CİNSEL HASTALIKLAR NASIL BULAŞIR?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar denildiğinde, korunmasız ilişki sonucunda bulaşan hastalıklardan söz edilir. Bu hastalıklar korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bulaşmayı sağlayan maddeler, kan, sperm veya vajinal akıntılardır.