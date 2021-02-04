Bu hastalık belirti vermeden ilerliyor! Korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişiler...

Büyük çoğunluğu korunmasız cinsel ilişki ile partnere bulaşan cinsel yolla bulaşan hastalıklar enjeksiyon, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşabilir. Bulaşan hastalığın türüne göre belirtiler faklılık gösterir ancak çoğunlukla genital ve anal bölgede ya da ağız içinde su kesesi görünümünde kabarıklık, ağrı ve yanmanın eşlik ettiği idrar yapma, cinsel organdan akıntı gelmesi, ishal ve bulantı gibi bulgularla görülür.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, hiçbir semptom göstermeyebilir veya bazı belirtileri gösterebilir. Bazı semptomlar şunları içerir:
Belirti ve semptomlar, birkaç gün sonra ortaya çıkabildiği gibi organizmaya bağlı olarak, herhangi bir gözle görülür problemin ortaya çıkması yıllar alabilir.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar denildiğinde, korunmasız ilişki sonucunda bulaşan hastalıklardan söz edilir. Bu hastalıklar korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bulaşmayı sağlayan maddeler, kan, sperm veya vajinal akıntılardır.
Bu hastalıkların en büyük özelliği, her zaman net belirti vermemeleridir. Bu nedenden dolayı hastalığı taşıyan kişi ile korunmasız ilişkide, bu hastalıklar kolayca yayılabilmektedir. Yayılmanın en önemli faktörü de, hastalığı taşıyan kişinin bu konuda çok net bilgisinin olmamasıdır.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasının tek yolu vajinal ve anal seks değildir. Bir cinsel yolla bulaşan hastalığı oral seks yoluyla kapmak veya iletmek de mümkündür. Başka bir deyişle, cinsel yolla bulaşan hastalıklar bir kişinin cinsel organından başka bir kişinin ağzına veya boğazına geçebilir ve bunun tersi de geçerlidir.
Oral cinsel yolla bulaşan hastalıklar her zaman fark edilmez. Semptomlara neden olduklarında, genellikle boğaz ağrısı veya ağız veya boğaz çevresinde yaralar içerirler.
Çok sayıda hastalık cinsel yolla bulaşmaktadır. AIDS, Hepatit B, Hepatit C, HPV, klamidya, bel soğukluğu ve daha bir çok hastalık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hangi grup bu hastalıkların riski altına girecek dersek, öncelikle korunmasız cinsel ilişkiye girenler risk altındadır. Ayrıca cinsel yolla hastalık taşıyanlar, uyuşturucu bağımlıları risk altındadır. Çok eşli olan kişiler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk altında olan grubu teşkil etmektedir.
Cinsel yolla bulaşan bir hastalık testi pozitif çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi görmeniz önemlidir.
Cinsel yolla bulaşan hastalığınız varsa, genellikle bir başkasına yakalanma şansınızı artırabilir. Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tedavi edilmezse ciddi sonuçlara da yol açabilir. Nadir durumlarda, tedavi edilmeyen cinsel yolla bulaşan hastalıklar ölümcül bile olabilir.
Neyse ki, çoğu cinsel yolla bulaşan hastalık oldukça tedavi edilebilir. Bazı durumlarda tamamen iyileştirilebilirler. Diğer durumlarda, erken ve etkili tedavi semptomları hafifletmeye, komplikasyon riskinizi azaltmaya ve cinsel partnerleri korumaya yardımcı olabilir.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için reçeteli ilaçlar almanın yanı sıra, doktorunuz kendinizi ve başkalarını korumaya yardımcı olmak için cinsel alışkanlıklarınızı ayarlamanızı tavsiye edebilir. Örneğin, enfeksiyonunuz etkili bir şekilde tedavi edilinceye kadar size seksten tamamen kaçınmanızı tavsiye edeceklerdir.
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