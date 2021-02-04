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Bu hastalık belirti vermeden ilerliyor! Korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişiler...

04.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genellikle cinsel temas yoluyla edinilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan organizmalar (bakteri, virüs veya parazitler) kan, meni veya vajinal ve diğer vücut sıvılarında insandan insana geçebilir. Peki nasıl belirtileri vardır, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir?

Büyük çoğunluğu korunmasız cinsel ilişki ile partnere bulaşan cinsel yolla bulaşan hastalıklar enjeksiyon, kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşabilir. Bulaşan hastalığın türüne göre belirtiler faklılık gösterir ancak çoğunlukla genital ve anal bölgede ya da ağız içinde su kesesi görünümünde kabarıklık, ağrı ve yanmanın eşlik ettiği idrar yapma, cinsel organdan akıntı gelmesi, ishal ve bulantı gibi bulgularla görülür.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, hiçbir semptom göstermeyebilir veya bazı belirtileri gösterebilir. Bazı semptomlar şunları içerir:

  • Cinsel organlarda veya oral veya rektal bölgede yaralar veya şişlikler,
  • Ağrılı veya yakıcı idrara çıkma,
  • Penisten akıntı,
  • Olağandışı veya garip kokulu vajinal akıntı,
  • Olağandışı vajinal kanama,
  • Seks sırasında ağrı,
  • Özellikle kasıkta ağrılı, şişmiş lenf düğümleri,
  • Karın ağrısı,
  • Ateş,
  • Gövde, eller veya ayaklarda döküntü.

Belirti ve semptomlar, birkaç gün sonra ortaya çıkabildiği gibi organizmaya bağlı olarak, herhangi bir gözle görülür problemin ortaya çıkması yıllar alabilir.

CİNSEL HASTALIKLAR NASIL BULAŞIR?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar denildiğinde, korunmasız ilişki sonucunda bulaşan hastalıklardan söz edilir. Bu hastalıklar korunmasız vajinal, oral veya anal seks yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bulaşmayı sağlayan maddeler, kan, sperm veya vajinal akıntılardır.

Bu hastalıkların en büyük özelliği, her zaman net belirti vermemeleridir. Bu nedenden dolayı hastalığı taşıyan kişi ile korunmasız ilişkide, bu hastalıklar kolayca yayılabilmektedir. Yayılmanın en önemli faktörü de, hastalığı taşıyan kişinin bu konuda çok net bilgisinin olmamasıdır.

CİNSEL HASTALIKLAR ORAL SEKS YOLUYLA DA BULAŞABİLİR

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasının tek yolu vajinal ve anal seks değildir. Bir cinsel yolla bulaşan hastalığı oral seks yoluyla kapmak veya iletmek de mümkündür. Başka bir deyişle, cinsel yolla bulaşan hastalıklar bir kişinin cinsel organından başka bir kişinin ağzına veya boğazına geçebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Oral cinsel yolla bulaşan hastalıklar her zaman fark edilmez. Semptomlara neden olduklarında, genellikle boğaz ağrısı veya ağız veya boğaz çevresinde yaralar içerirler.

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CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Çok sayıda hastalık cinsel yolla bulaşmaktadır. AIDS, Hepatit B, Hepatit C, HPV, klamidya, bel soğukluğu ve daha bir çok hastalık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hangi grup bu hastalıkların riski altına girecek dersek, öncelikle korunmasız cinsel ilişkiye girenler risk altındadır. Ayrıca cinsel yolla hastalık taşıyanlar, uyuşturucu bağımlıları risk altındadır. Çok eşli olan kişiler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk altında olan grubu teşkil etmektedir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık testi pozitif çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi görmeniz önemlidir.

Cinsel yolla bulaşan hastalığınız varsa, genellikle bir başkasına yakalanma şansınızı artırabilir. Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tedavi edilmezse ciddi sonuçlara da yol açabilir. Nadir durumlarda, tedavi edilmeyen cinsel yolla bulaşan hastalıklar ölümcül bile olabilir.

Neyse ki, çoğu cinsel yolla bulaşan hastalık oldukça tedavi edilebilir. Bazı durumlarda tamamen iyileştirilebilirler. Diğer durumlarda, erken ve etkili tedavi semptomları hafifletmeye, komplikasyon riskinizi azaltmaya ve cinsel partnerleri korumaya yardımcı olabilir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için reçeteli ilaçlar almanın yanı sıra, doktorunuz kendinizi ve başkalarını korumaya yardımcı olmak için cinsel alışkanlıklarınızı ayarlamanızı tavsiye edebilir. Örneğin, enfeksiyonunuz etkili bir şekilde tedavi edilinceye kadar size seksten tamamen kaçınmanızı tavsiye edeceklerdir.

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