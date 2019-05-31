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Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek, "Skolyoz şekil bozukluğuna sebep olmakla beraber kalp ve akciğer üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu sebeple skolyoz, mutlaka ciddiye alınarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır" dedi.
Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen yana doğru eğrilik olarak adlandırılan skolyoz hastalığında, omurlar sadece yana doğru yer değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönerek ciddi sağlık problemlerine de yol açıyor.
Skolyoz, doğuştan oluşan omurga hataları nedeniyle oluşabildiği gibi hızlı büyüme, genetik faktörler veya sinir ve kas sisteminde gelişen rahatsızlıklarla da ortaya çıkabiliyor. Dünyada her 100 çocuktan 3’ünde görülen skolyoz, tedavi edilmediği takdirde hayati risklere de neden olabiliyor.
Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek, skolyozun yeni doğan bir bebekten, 70-80 yaşındaki bir kişiye kadar her yaşta görülebildiğini belirterek, "Bizim sıklıkla gördüğümüz skolyoz, ergenlerde rastladığımız sebebi bilinmeyen skolyoz tipidir. Ergen tipi skolyoz, daha çok kız çocuklarında görülüyor. Genetik bir takım yatkınlıklar olduğu düşünülüyor ancak sebebini tam olarak henüz bilmiyoruz" diye konuştu.
Skolyozun bir omurga deformitesi olarak görüldüğünü ve ciddi sağlık problemlerine de yol açabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Derincek, "Skolyoz şekil bozukluğuna sebep olmakla beraber ilerlediğinde akciğer ve kalp üzerinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Özellikle göğüs kafesinin daralmasına bağlı olarak solunum yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple skolyoz, mutlaka ciddiye alınarak uygun tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.
Skolyozun güncel tedavi yöntemlerinin 3 şekilde olduğunu belirten Prof. Dr. Derincek, bu yöntemleri ve süreci şu şekilde anlattı:
"Skolyozun erken döneminde yani derecelerin küçük olduğu evrelerde hastalık takip altına alınır. Çünkü her eğrilik ilerlemez, bazıları yerinde sayabilir. İlerleyecek olan eğrilikler 20 derecenin altındaysa fizik tedaviye alıyoruz. Eğer eğrilik 40 dereceyi geçtiyse skolyozu cerrahi manevralarla düzeltme gereği doğuyor. Cerrahi tedavide klasik yöntem, omurga kemiğine koyulan vidalarla düzeltme manevralarıdır. Son yıllarda erken başlangıçlı skolyozlarda yani 10 yaşından küçük hastalarda kullandığımız yöntem, omurgayı dondurmadan hastanın büyümesine müsaade eden manyetik çubuklar. Ameliyatla uyguladığımız bu manyetik çubukları, belirli aralıklarla polikliniklerde bir cihaz sayesinde uzatarak, çocuğun büyümesine de imkan tanıyoruz. Başka bir yöntem de son yıllarda popülaritesi artan, omurgan gergi bando yöntemi. Bu yöntemle polyester malzemeden yapılmış özel bir bant yardımıyla füzyon ameliyatı yapmadan yani dondurmadan belli derecelere kadar olan skolyozları düzeltip tedavi edebiliyoruz."

Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

Bu hastalık daha çok çocuklarda görülüyor

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