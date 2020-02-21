Bu hastalık milyonlarca insanı heykele dönüştürüyor!

Bilimsel adı ‘beyin iltihabı’ olarak bilinen uyku hastalığı, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı.

Doğası hiç anlaşılmayan hastalık, birkaç yıl içinde yaklaşık bir milyon insanı felç ederek adeta heykellere dönüştürdü. Hastaların hareket kabiliyetini sınırladı, konuşamamasına, hatta ölmesine neden oldu.

Doktorların çoğu uyku hastalığının savaş sonrası değil savaşın ortasında, yani 1915-16 yılları arasında ortaya çıktığına inanıyordu.

Zira Paris Hastanesi’ndeki çoğu askerde tembellik ve uykusuzluk gibi belirtiler baş göstermişti.

Henüz araştırmaların tamamlanmadığı ilk aşamada doktorlar, hastalığın Almanların kullandığı kimyasal silahlardan kaynaklandığını düşündü. Fakat aynı dönemde dünyayı sarsan ve yaklaşık 50 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İspanyol gribi salgını yayılmıştı. Bu salgının kurbanlarının sayısı arttığından uzmanlar İspanyol gribine odaklanıp uyku hastalığını unuttu.

1917 yılında, sinir hastalıkları uzmanı Avusturyalı Doktor Constantin Von Economo, bu hastalıkla ilgili bir rapor verip hastalığın belirtilerinden bahsetti. Bu ilginç hastalık, baş ağrısı ve halsizlikle başlıyor daha sonra uykusuzluk ve hareketsizlikle devam edip ölümle bitiyordu.