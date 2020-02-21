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Bu hastalık milyonlarca insanı heykele dönüştürüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaş’ının sonlarına doğru ortaya çıkan, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden ve tedavisi bulunamayan uyku hastalığı, dünyadaki en tuhaf hastalıklardan biri olmuştu.

Bu hastalık milyonlarca insanı heykele dönüştürüyor!

Bilimsel adı ‘beyin iltihabı’ olarak bilinen uyku hastalığı, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı.

Doğası hiç anlaşılmayan hastalık, birkaç yıl içinde yaklaşık bir milyon insanı felç ederek adeta heykellere dönüştürdü. Hastaların hareket kabiliyetini sınırladı, konuşamamasına, hatta ölmesine neden oldu.

Doktorların çoğu uyku hastalığının savaş sonrası değil savaşın ortasında, yani 1915-16 yılları arasında ortaya çıktığına inanıyordu.

Zira Paris Hastanesi’ndeki çoğu askerde tembellik ve uykusuzluk gibi belirtiler baş göstermişti.

Henüz araştırmaların tamamlanmadığı ilk aşamada doktorlar, hastalığın Almanların kullandığı kimyasal silahlardan kaynaklandığını düşündü. Fakat aynı dönemde dünyayı sarsan ve yaklaşık 50 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İspanyol gribi salgını yayılmıştı. Bu salgının kurbanlarının sayısı arttığından uzmanlar İspanyol gribine odaklanıp uyku hastalığını unuttu.

1917 yılında, sinir hastalıkları uzmanı Avusturyalı Doktor Constantin Von Economo, bu hastalıkla ilgili bir rapor verip hastalığın belirtilerinden bahsetti. Bu ilginç hastalık, baş ağrısı ve halsizlikle başlıyor daha sonra uykusuzluk ve hareketsizlikle devam edip ölümle bitiyordu.

Von Economo’nun söylediği şeylerden birkaç yıl sonra, uyku hastalığı milyonlarca insanın hayatını cehenneme çevirdi. Haneden haneye dolaşan hastalığın yayılmasının önüne geçilemiyordu.

İspanyol gribinin belirtilerine benzeyen uyku hastalığının ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve nezle gibi belirtileri vardı. Ayrıca, bu hastalığa özellikle 15-35 yaş arası kişiler yakalanıyordu.

Van Economo tarafından uyku hastalığından ölen birine yapılan bir otopside, insan beynindeki birçok işlevi engelleyen bir şişlik fark edildi.

İstatistiklere göre uygu hastalığına yakalananların üçte biri hayatını kaybetti. Üçte biri felç geçirdi veya engelli olarak yaşamına devam etti. Üçüncü kısmı ise hastalıktan kurtularak iyileşti.

Constantin Von Economo’nun yaptığı analizlerden 10 yıl sonra, Ensefalit olarak bilinen uyku hastalığı yavaş yavaş ortadan kayboldu. Ancak yıllar boyunca yok olan hastalık tekrar nüksedip çok az insana bulaştı.

Böylece uyku hastalığı araştırmacıların ve doktorların çözemediği hata tedavi edemediği gizemli bir hastalık olarak kaldı.

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Uyku hastalığı beyin iltihabı 1. Dünya Savaşı

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