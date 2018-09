Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

HER GEÇEN GÜN GERİYE GİTTİ



Umutcan için ayakta kalmalıyım diyen anne sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yaşında gelişimsel gerilik ve bağışıklık antikoru igm eksikliği ile bilinen tüm hastalıklara benzese de teşhis uzun araştırmalar sonucu konuldu. Çok sayıda test yapılıp yurt dışına gönderildi. Türkiye'de bu tanıyla kayıtlara geçen ilk hasta Umutcan oldu maalesef. Ancak ülkemizde binlerce otizm tanısı konulan çocukların genetik Rettlike olması muhtemel. Bu konuda aileler bilinçlenmeli, bakanlık ta adım atmalı. Umutcan'ın her anlamda durumu her geçen gün geriye gitti. Onunla göz temasıyla konuşabiliyorum. İçim kan ağlıyor ama ona gülümsüyorum. Bağışıklık sistemindeki hassasiyet, enfeksiyon riskine karşı tam teşekküllü bir göğüs hastanesine nakledilmesi gerekiyor. Önce kaslarda zayıflık, ardından yürüyememe ve konuşamama ile devam etti hastalık. Bağışıklık sistemi çok zayıfladı. Bize yardım elinin uzatılmasını bekliyoruz. Her tür müziği çok seviyor. Şimdilik yardım ve destekle yürüyebiliyor. Ancak önümüzdeki yıllarda yürüme sorunu olacak. Rehabilitasyon merkezlerine olanaksızlıktan dolayı gidemiyoruz" dedi.