Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Umutcan Özdemir 15 yaşında. Doğduğu günden bugüne sadece 3-5 kelime konuştu. O zaman daha 3 yaşındaydı. Beyin felci. Daha detaylı tanı ise nörolojik bir rahatsızlık olan Rettlike sendromu.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu hastalık Türkiye'de şimdiye dek hiç görülmedi. Umutcan, kayıtlara geçen ilk vaka oldu. Genellikle otizm ya da down sendromuyla karıştırılıyor. Anne baba Badegül(45)-Güven(50) Özdemir evlatlarının iyileşebilmesi için mücadele ediyor. Badegül Özdemir "Rüyalarıma hep 12 yıl önceki üç beş kelime giriyor. Bana 'Anne' desin, başka bir şey istemiyorum" dedi. Baba Güven Özdemir ise "Bu hastalar 40'lı yaşların sonuna kadar yaşıyor. Ömrünü güzelleştirmek ve uzatabilmek istiyoruz" diye konuştu.

Badegül, Güven Özdemir çifti Türkiye'de bugüne kadar adını hiç duymadıkları bir hastalıkla mücadele ediyor 15 yıldır. Daha çok kız çocuklarında ortaya çıkan Rettlike (Beyin felci, nörolojik rahatsızlık) olarak da tanımlanan hastalık Türkiye'de de kayıtlara geçen bir ilk oluyor. Hastalığın daha çok erken çocukluk otizmi olarak karıştırıldığını, teşhis konulmasının uzun bir süredir mücadele eden Özdemir çifti oğulları Umutcan (15) için olağanüstü bir mücadele veriyor. Hollanda'lı bilim adamlarının tanısını koyduğu Rettlike hastalığını genellikle otizm ya da down sendromu ile karıştırıldığını belirten anne, Badegül hanım, "Rett sendromu daha çok yurt dışında ve kız çocuklarda yaygın olan bir hastalık. Umutcan'a tanı ancak 2016 yılında yani doğduktan 13 yıl sonra konulabildi. Böylece ülkemizde kayıtlara geçen ve tanısı konulan ilk hasta oldu. Umucan sadece üç yaşında üç beş kelime konuşabildi. 12 yıldır o üç beş kelimesi rüyalarıma giriyor. Bana, 'anne' diye seslensin başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.