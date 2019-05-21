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Bu hastalıklar evliliğe engel

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, evliliğe engel olabilecek sağlık sorunları hakkında uyarılarda bulundu.
Bolayır, evlilik hazırlıklarından en önemlisinin çiftlerin evlenmeden önce almaları gereken, tarama testlerini kapsayan sağlık kontrolleri olduğunu ifade ederek, "Bu kontroller koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilir. Türk Medeni Kanunu’na göre evlenecek kişilerden sağlık raporu istenmesi zorunlu tutulmuştur. Sağlık raporu zorunluluğu evlilik öncesi çiftlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, evlendikten sonra bebeklerinde ortaya çıkabilecek genetik geçişli hastalıklar ve bu konuda çiftlere uygun danışmanlık verilebilmesi için bir fırsattır. Evliliğe engel olarak kabul edilen bulaşıcı hastalıklar; frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankı, cüzam ve veremdir" dedi.

Bu hastalar hiç mi evlenemez?
Bolayır, bazı sağlık sorunlarında evliliğe izni verilmediğini belirterek, "Uygun tedavi verilip geçtiği tespit edildikten sonra evlilik izni verilmektedir. Tüberküloz için ise 6 ay tedavi için erteleme sonrası, ikinci 6 ayda enfeksiyon geçmese bile eşe bilgi verilerek müsaade edilmektedir. Ancak yaygınlığı bu hastalıklardan daha fazla olan ve bulaşıcı niteliği olan HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C her ne kadar evliliğe engel teşkil eden bulaşıcı hastalıklar grubunda kabul edilmese de, tespiti çiftlere danışmanlık ve olası aşılama programı için oldukça önemlidir" dedi.

Akıl hastaları hiçbir şekilde evlenemez
Bolayır, evliliğe mutlak engel tek hastalığın akıl hastalığı olduğunu ifade ederek, "Çiftlere yapılan tam kan sayımı ve özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayanlara yapılan ve hemoglobin elektroforez dediğimiz kan tahlili ile kalıtsal niteliği olan Talasemi ve Orak hücreli anemi gibi kalıtsal kan hastalıkları tespit edilebilmekte ve çiftler uygun genetik danışmanlığa yönlendirilebilmektedir. Çiftlere yapılan kan grubu tayini ile kan uyuşmazlığı tespit edilip, gebelik sonrası çiftlerin neler yapması gerektiği anlatılmaktadır. Her ne kadar yasal olarak bakılması zorunlu olmamakla beraber kızamıkçık, varisella virüslerine karşı yapılan taramalarla da bağışıklığı olmayanlar aşılama programına alınarak, ileride gebelik sırasında, bu virüslerden kaynaklı olabilecek kalp damar sistemi, beyin, göz ve işitme ile ilgili anomaliler önlenebilmektedir" şeklinde konuştu.

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