Bu hastalıkları olanlar dikkat! Uzmanlar kaplıcaya gidenleri uyardı: Yüzmeyin

Türkiye’nin birçok bölgesinde, farklı mineral ve değerlere sahip kaplıca ve termal tesisler bulunuyor. Yılın 12 ayı hizmet veren tesisler, özellikle kış döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Bu dönemde talebin arttığı termal tesisler, sağlık turizminde önemli rol oynuyor. Termal su, birçok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor.

"KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ"

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, termal kaplıca ve havuzlara gidecek olanlara uyarıda bulundu. 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersiz faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, “Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz” dedi.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR BAŞTA GELİYOR

Demirci, termal kaplıcaları sağlık alanında en çok tercih edenlerin romatizmal hastalarla, osteoartritte, fibromiyalji ve kas spazmları gibi kas iskelet sistemi hastalarının olduğu bildirildi.

TEDAVİ İÇİN EN AZ 3 HAFTA

Tedavi amacıyla gidilen termal tesislerden en az 3 hafta faydalanılması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, “Çünkü ilk 1 haftalık süre adaptasyon süreci. Bu süreçte semptomlarda artış olabilir. Kişilerde bitkinlik, yorgunluk görülebilir. Bundan sonraki süreçte de kişi adaptasyon gösterip, termal tesisin etkilerinden faydalanabilir” dedi.

Girilen havuz suyunun sıcaklığının da önemli olduğunu belirten Dr. Demirci, termal 36-38 derece ve hipertermal yani 40 derece sıcaklığın üzerindeki sularda genellikle vücudu batırma şeklinde yapılan uygulamaların doğru olduğunu söyledi. Bu sıcaklıktaki havuzlarda yapılan egzersiz ya da yüzme gibi faaliyetleri önermediklerini vurgulayan Dr. Demirci, “Çünkü bunun birtakım yan etkileri var. Eğer siz egzersiz ya da yüzme gibi aktiviteler yapacaksanız genellikle bizim hipotermal dediğimiz 28- 32 derece sıcaklıktaki suları öneriyoruz” diye konuştu.

BU HASTALIKLIKLARI OLANLAR DİKKAT

Termal tesislere gidecek olan kişilerin, kesinlikle doktoruna danışması gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Demirci, bazı hastalıklara sahip olan kişilerde yan etkiler görülebileceğini ifade etti. Tedavi amacıyla gidilen tesislerde doktor, fizyoterapist, beslenme ve diyetetik uzmanı gibi sağlık ekibinin olması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, hamilelerde, kanser hastalarında, kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan hastalarda, bazı kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklarda termal suların yan etkileri bulunduğu konusunda uyardı.

