HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu hastalıkları olanlar dikkat! Uzmanlar kaplıcaya gidenleri uyardı: Yüzmeyin

Bu hastalıkları olanlar dikkat! Uzmanlar kaplıcaya gidenleri uyardı: Yüzmeyin

14.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın soğumasıyla birlikte farklı mineral ve değerlere sahip kaplıca ve termal tesisler dolmaya başladı. Kimileri rahatsızlığı için kaplıcaya gitmeyi tercih ederken kimileri ise sadece rahatlamak için kaplıcanın yolunu tutuyor. Uzmanlar, 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersiz faaliyetlerinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu hastalıkları olanlar dikkat! Uzmanlar kaplıcaya gidenleri uyardı: Yüzmeyin

Türkiye’nin birçok bölgesinde, farklı mineral ve değerlere sahip kaplıca ve termal tesisler bulunuyor. Yılın 12 ayı hizmet veren tesisler, özellikle kış döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Bu dönemde talebin arttığı termal tesisler, sağlık turizminde önemli rol oynuyor. Termal su, birçok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor.

"KESİNLİKLE ÖNERMİYORUZ"

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar Demirci, termal kaplıca ve havuzlara gidecek olanlara uyarıda bulundu. 36 derecenin üzerindeki su sıcaklığında yüzme ve egzersiz faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, “Hamilelere, kanser hastalarına, inflamatuar hastalığı sahip olup alevlenme döneminde olanlara, aktif enfeksiyonu olanlara, açık yarası olanlara kesinlikle önermiyoruz” dedi.

140120221101155806174

ROMATİZMAL HASTALIKLAR BAŞTA GELİYOR

Demirci, termal kaplıcaları sağlık alanında en çok tercih edenlerin romatizmal hastalarla, osteoartritte, fibromiyalji ve kas spazmları gibi kas iskelet sistemi hastalarının olduğu bildirildi.

TEDAVİ İÇİN EN AZ 3 HAFTA

Tedavi amacıyla gidilen termal tesislerden en az 3 hafta faydalanılması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, “Çünkü ilk 1 haftalık süre adaptasyon süreci. Bu süreçte semptomlarda artış olabilir. Kişilerde bitkinlik, yorgunluk görülebilir. Bundan sonraki süreçte de kişi adaptasyon gösterip, termal tesisin etkilerinden faydalanabilir” dedi.

140120221100355801840

Girilen havuz suyunun sıcaklığının da önemli olduğunu belirten Dr. Demirci, termal 36-38 derece ve hipertermal yani 40 derece sıcaklığın üzerindeki sularda genellikle vücudu batırma şeklinde yapılan uygulamaların doğru olduğunu söyledi. Bu sıcaklıktaki havuzlarda yapılan egzersiz ya da yüzme gibi faaliyetleri önermediklerini vurgulayan Dr. Demirci, “Çünkü bunun birtakım yan etkileri var. Eğer siz egzersiz ya da yüzme gibi aktiviteler yapacaksanız genellikle bizim hipotermal dediğimiz 28- 32 derece sıcaklıktaki suları öneriyoruz” diye konuştu.

BU HASTALIKLIKLARI OLANLAR DİKKAT

Termal tesislere gidecek olan kişilerin, kesinlikle doktoruna danışması gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Demirci, bazı hastalıklara sahip olan kişilerde yan etkiler görülebileceğini ifade etti. Tedavi amacıyla gidilen tesislerde doktor, fizyoterapist, beslenme ve diyetetik uzmanı gibi sağlık ekibinin olması gerektiğini kaydeden Dr. Demirci, hamilelerde, kanser hastalarında, kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan hastalarda, bazı kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklarda termal suların yan etkileri bulunduğu konusunda uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldıCinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.