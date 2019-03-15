"Bu hastalıklı ruh halinin bizimle sorunu var"

NEVŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var." dedi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde halka hitap eden Varank, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzun yıllardır Filistinli vatandaşlara İsrail'in uyguladığı zulmü anımsatan Varank, Türkiye'nin tüm mazlumlara destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Batılı devletlerin zulümler karşısındaki sessizliklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var. Neredeyse her gün dindaşlarımıza yapılan saldırıları okuyoruz. Sözüm ona demokrasi havarisi Batı'dan bu zalim saldırılara karşı herhangi bir tepki görmüyoruz. Bunları durdurmak üzere bir aksiyon göremiyoruz. Yeni Zelanda'daki bu terörist saldırısı öncesi bir manifesto yayınlıyor. O belgede şunları ifade ediyor. 'Bizim ezeli düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım. Bizim Ayasofya'yı tekrar kendimize alarak o minarelerden kurtulmamız lazım. Türklerin boğazın doğu tarafından yaşamaya hakkı var ama eğer boğazın batı tarafına yani Avrupa'ya geçerlerse, biz gideceğiz onların minarelerini, camilerini yerle bir edeceğiz.' Burada hastalıklı bir zihinle karşı karşıyayız."