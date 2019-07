Bu hastalıkta 1 milyon 300 bin kişi taşıyıcı

HAMİLELİK ÖNCESİ KONTROL EDİLMELİ

Emsey Hospital’dan Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, Genellikle bir yaşından sonra tanı konulan ve ikinci tip olarak bilinen Talasemi İntermedia (Hafif Hastalık Tipi) hakkında ise, “Sağlık görümlerinde bir farklılık olmadan Talasemi Minör (Taşıyıcı Tip) hastası çocukların her iki ebeveyn Talasemi taşıyıcı ise her gebelikte Yüzde 25 olasılıkla normal, yüzde 50 olasılıkla Talasemi taşıyıcısı, yüzde 25 olasılıkla Talasemi majör çocuk doğabilir. Eğer ebeveynlerden biri Talasemi taşıyıcısı ise doğacak her çocuk yüzde 50 ihtimalle taşıyıcı olabilir. Bu nedenle anne ve babaların çocuk sahibi olmadan önce Talasemi taşıyıcısı olup olmadıklarını bilmeleri önemlidir. Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Taşıyıcılık bulaşıcı değildir. Talasemi taşıyıcılığı bir hastalık değildir ve tedavi gerektirmez. Taşıyıcılık evlenmeye engel değildir. Ancak iki taşıyıcının evlenmesi halinde gebelik öncesi mutlaka kadın doğum doktoruna ve takip eden doktorlarına bilgi verip riskleri öğrenmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.