Bu hastalıkta 1 milyon 300 bin kişi taşıyıcı

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye de Akdeniz anemisi taşıyıcı sayısının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu söyleyen Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalara göre bu hastalığın taşıyıcılığı konusunda yüzde 12 ile en fazla Antalya ve çevresinde bulunduğunu kaydetti.

Ebeveynlerden kalıtsal olarak geçen Talasemi (Akdeniz anemisi), dünyanın birçok yerinde görülen bir kan hastalığı. Üç tip olarak görülen Akdeniz anemisinin, bebeklik döneminde başlayarak sürekli kan nakli gerektiren bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

Akdeniz anemisine ilişkin bilgilendirmede bulunan Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, birinci tip olan Talasemi Majör’e (Hasta Tip) sahip çocukların kendileri için gerekli hemoglobini yeterli miktarda yapamadıklarını ifade ederek, “3-4 aylıkken başlayan, sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir kan hastalığı halsizlik, solgunluk iştahsızlık, huzursuzluk, karaciğer-dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık sık ateşlenme iskelet sisteminde değişiklik, yüz ve kafa kemiklerinden başlayarak kemiklerde değişiklik ve tipik bir yüz görünümü ortaya çıkar. Bu hastalar hayatları boyunca düzenli tedavi görmek zorundadırlar. Uygulanan tedaviler zor ve pahalıdır” dedi.