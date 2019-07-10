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Bu hastanede 5 bin yıllık yöntemler ile tedavi uygulanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Havran Devlet Hastanesinde ozon, akupunktur, fitoterapi, sülük tedavisi (hirudo terapi) ve kupa tedavisi hizmetlerinin verildiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniğinde incelemelerde bulundu.Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), bedenî ve ruhî hastalıklardan korunma, teşhis koyma ve tedavi etmenin yanında sağlığın korunmasında da kullanılıyor.

Bu hastanede 5 bin yıllık yöntemler ile tedavi uygulanıyor

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Havran Devlet Hastanesinde ozon, akupunktur, fitoterapi, sülük tedavisi (hirudo terapi) ve kupa tedavisi hizmetlerinin verildiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniğinde incelemelerde bulundu.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), bedenî ve ruhî hastalıklardan korunma, teşhis koyma ve tedavi etmenin yanında sağlığın korunmasında da kullanılıyor. GETAT Polikliniğinde yapılan geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları hakkında bilgi veren Havran Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gülsema Akıncı, "Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek halkımızın merdiven altı sağlıksız uygulamalardan kurtarılması ve şifası için çalışmaktayız. Havran Devlet Hastanesinde, 5 bin yıllık geçmişe dayanan bu tedavilerin uzman hekim tarafından yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Burada yapılan tüm tedavilerin bilimsel olarak ispatlandığını ve modern tıbba alternatif olmadığını aksine tamamlayıcı nitelikte. Bu tedavi yöntemleri hastanemizde hijyen ve modern bir ortamda yapılmaktadır. Açılan polikliniğimizde, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunacağız. Halkımıza her zaman en yeni, en iyi sağlık hizmetini verebilmek adına ben ve ekibim çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
Vali Ersin Yazıcı da, hastanede tedavi gören tüm hastalara şifalar dileyerek başladığı konuşmasında, vatandaşlara en iyi ve en kaliteli sağlık hizmetini vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Sağlık alanında gerçekleştirecekleri diğer projelerle Balıkesir’i sağlık turizminde de öne çıkaracaklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Havran Devlet Hastanesinde açılan GETAT Ünitesi Balıkesir’de ilk olma özelliğini barındırıyor. Bu merkezimiz gerçekten bölgemiz için çok önemli. Burada şifa arayan binlerce insan var. Buradaki sağlık çalışanlarımıza hizmetin başarılı olması için büyük sorumluluklar düşmektedir. Yüzyıllar boyunca kullanılan geleneksel tıp yöntemlerinin bugün modern tıbbın sahip olduğu imkânlara ek olarak tamamlayıcı tedavi amacıyla kullanılması önemli. Balıkesir’deki sağlık hizmetlerine genel baktığımızda yürütülen çalışmaların başarılı olduğunu düşünüyorum. İlimizin bir bütün olarak kalkınması bakımından ilçelerdeki sağlık tesislerindeki yeni uygulamaların açılmasını son derece önemli buluyorum. Bu birimde tedavi görecek tüm hastalarımıza şimdiden şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu hastanede 5 bin yıllık yöntemler ile tedavi uygulanıyor

Bu hastanede 5 bin yıllık yöntemler ile tedavi uygulanıyor

Bu hastanede 5 bin yıllık yöntemler ile tedavi uygulanıyor

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