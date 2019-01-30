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Bu hastanede ERCP ve cerrahi işlem aynı anda yapılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 02:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde, hizmet veren Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi açıldığı günden buyana bin 500 hastayı kabul etti.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde, hizmet veren Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi açıldığı günden buyana bin 500 hastayı kabul etti. ERCP ve cerrahi işlemin aynı anda yapıldığı tek merkez konumunda bulunan hastane çevre illerden de hasta kabul ediyor.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Cerrahi Kliniğinde Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP) ünitesi, Gastroenterolojik Cerrahi uzmanlar tarafından hasta kabulü yapmaya devam ediyor. Hastanın safra yoluna düşen taşların çıkartılması için tedavi merkezi konumunda yer alan ERCP merkezinde, yapılan işlem sonrası gerek görüldüğünde ameliyatı da yapılarak kısa sürede taburcu ediliyor.
Kolon, Rektum, Obezite, Pankreas tümörlerinde laparoskopik ameliyatlarının başarıyla yapıldığı özel ünitede yılda ortalama 500 civarı hasta kabul ediyor. Türkiye’de hastaneler arasında aynı anda hem ERCP uygulaması, hem de cerrahi işlemin yapıldığı tek merkez olduğunu söyleyen Gastroentoroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu, ünitenin sadece Kahramanmaraş’ta değil, çevre illerden de hasta kabul edildiğini söyledi.
Muhammetoğlu, “ERCP çok önemli bir girişimsel işlem olup, ERCP ile birlikte cerrahi müdahalenin yapılması çok önemlidir. Dünya literatüründe olduğu gibi bizde, ERCP ile birlikte aynı seansta cerrahi tedaviyi uygulamaktayız. Türkiye’de bu şekilde hizmet veren tek merkez diyebiliriz. Dünya çapında da tek aşamada ERCP ve cerrahi operasyon günümüzde çok gündem de olan bir konu. Bu konu üzerinde de biz ekip olarak çok yoğun çalışmaktayız. Sadece ilimizde değil komşu illerimize de hizmet vermekteyiz” diye konuştu.
Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Eyüp Mehmet Pircanoğlu ise, “Hastalarımızı piroperatife hazırlıyoruz. Çünkü burada sedasyon altında bu işlem yapılacağı için narkoz almalarına bir engel var mıdır? yok mudur? diye bunlara bakıyoruz. Bulunduğumuz oda, kurşungeçirmez ve x ışınlarını geçirmeyen özel bir oda. Bu oda da bu işlemimizi, sedasyon anestezi altında yapıyoruz. İşlem sonrası hastamızı serviste bir gün takip ettikten sonra taburcu ediyoruz. Eğer hastaya bu işlemden sonra cerrahi operasyon gerekirse ekip halinde bu ameliyatımızı da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki şehir hastanelerinde en yoğun çalışan ünitenin Kahramanmaraş olduğunu ifade eden Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, “Özellikle A Grubu pankreas kapalı ameliyatlarda ERCP yöntemi vazgeçilmez bir tetkik yöntemidir. Hastanemizde Gastroenterolojik cerrahi uzmanlarımız, Gastroentlarımız, genel cerrahlarımız ve diğer yardımcı sağlık personellerimiz ile bu ameliyatlarımızı yapıyoruz. Bu hizmet sayesinde özellikle il dışı sevklerin önüne geçildiği ve hatta çevre illerden hastalarında kabul ediyoruz. Ünitemiz açıldığı günden buyana bin 500 civarında vaka kabul etmiştir. Türkiye’de şehir hastanelerinde en yoğun hizmet veren hastaneyiz” diye konuştu.

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