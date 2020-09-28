Bu hatalar dişlerimizi parça parça yok ediyor! Yemekten hemen sonra bunu yapmak...

Ağzınızdan gelen kötü bir koku, kötü hijyen veya diş eti hastalığına işaret edebilir. Bazen hoş olmayan bir kokuyu kendimiz fark etmeyiz ancak konuştuğunuz insanlar kokuyu alabilirler. Bu durumda, test etmenin kolay bir yolu vardır:

Bileğinizin içini yalayın.

5-10 saniye bekleyin.

Bileğinizi koklayın.

Dilinizin arkasını bir parmak veya bir parça pamuk kullanarak da temizleyebilirsiniz. Öğürme refleksinizi tetiklemeyecek kadar ileri gitmemeye çalışın.

DİŞ FIRÇALADIKTAN SONRA HEMEN BİR ŞEY İÇMEK

Tabii sabah dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir şeyler yiyip içeceksiniz. Ancak diş fırçanızın aromasının günün son tadı olması çok önemlidir. Uyumadan hemen önce çay içmek bile dişlerinizi olumsuz etkileyebilir.

YETERİNCE UZUN FIRÇALAMAMAK

Her gün dişleriniz için sadece 30 saniye harcamak, pek de iyi bir sonuca götürmez. Çürüklere ve diğer diş sorunlarına neden olabilir. Ağzın 4 çeyreğinin her birinde en az 30 saniye geçirmenin bir kuralı vardır. Temel olarak, tüm ağız için 2 dakikadır.

ÇOK SERT FIRÇALAMAK

Dişlerinizi parlatmak için dişleri çok sert fırçalama eğiliminde olabilirsiniz. Maalesef bunu yaparak sadece diş minenize zarar verebilir ve dişlerinizi hassaslaştırabilirsiniz. Size uyan doğru diş fırçasını seçmek de önemlidir. En iyisi diş hekiminize danışmaktır.