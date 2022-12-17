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Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk dereceler olacak! ‘Bu tarihlerde sinyaller alıyoruz’ Yılbaşında kar yağacak mı?

17.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına kısa bir süre kala hava durumuyla alakalı gelişmeler yakından takip edilirken yılbaşında kar yağıp yağmayacağı da merak ediliyor. Özellikle son günlerde yurdun pek çok noktasında çok soğuk hava görülmediği için ne zaman kar yağacağı araştırılıyor. Uzmanlar çok sayıda il için kar yağışına işaret ediyor ve “Kar vakti yaklaşıyor” diyor. Ayrıca uzmanlar sezonun en soğuk günleri için de tarih veriyor. Peki, ne zaman kar yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk dereceler olacak! ‘Bu tarihlerde sinyaller alıyoruz’ Yılbaşında kar yağacak mı?

Türkiye’de çok sayıda ilde son günlerde güzel havalar hakim. Çok ciddi soğuklar görülmediği için bu hava durumunun gelecek günlerde nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle yılbaşında kar yağacak mı diye de merak ediliyor. Uzmanlar, şu anki havalara aldanılmaması gerektiğini ve kar yağışının yaklaştığını ifade ederken özellikle soğuk hava dalgasından ve kar yağışlarından çok sayıda ilin etkileneceğini belirtiyor. İşte detaylar…

Yurt genelinde kar yağışı bekleyenler için önemli gelişmeler yaşandı. Hava Forum’un aktardığı bilgilere göre; Türkiye, ay sonu Kırım üzerinden bu sezonun ilk etkili soğuk hava dalgasını alabilir.

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İŞTE ETKİLİ OLACAK İLLER

Polar kökenli bu soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelirse başta Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak, Eskişehir, Samsun, Ankara, Kayseri, Trabzon, Rize ve Erzurum olmak üzere Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da birçok şehirde kar yağışları görülebileceği ifade ediliyor.

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BU TARİHLERE DİKKAT

Hava Forum, bu kar yağışlı hava dalgasının 2022 yılının son günlerinde gelebileceğini ve yılbaşına da sarkabileceğini, bu tarihlerde sinyaller aldıklarını belirtiyor.

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"KAR VAKTİ YAKLAŞIYOR"

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’yi kar vaktinin yaklaştığı konusunda uyardı. Ökten paylaşımında “Meteoroloji modelleri beklediğim gibi Türkiye için kar vakti yaklaşıyor diyor. Kış tahminim tam isabet gidiyor. ABD ve Batı Avrupa’dan sonra bizim sıramız geliyor. Gece gündüz kar takibi heyecanı yapmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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"SEZONUN EN SOĞUK DERECELERİ"

Ökten bir başka paylaşımında ise bugünkü havaya aldanılmaması gerektiğini belirterek Pazar günü öğleden sonraya işaret etti. Ökten “Dikkat! Pazar günü öğleden sonra hava hızla soğumaya başlayacak. Pazartesi ve Salı hava ülke genelinde bu sezonun en soğuk derecelerine inecek. Yer yer kar yağışları da bekleniyor. Yarınki havalara aldanmayın.” dedi.

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"AY SONUNA KADAR..."

Ayrıca Ökten bir başka paylaşımında da “Taşlar yerine oturuyor. Ay sonu Ao endeksi nötre çıkıyor. Pna nötre çıkıyor. Nao nötr. Mjo 7. fazda olacak. Ay sonu kar takibine başlayabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı kar

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