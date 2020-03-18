Bu hijyen hatalarını hemen bırakmanın tam zamanı!

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için artık hepimiz birçok yola başvuruyoruz. Bağışıklığı güçlendirmek için daha sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına da daha dikkatli uymaya gayret ediyoruz. Ancak farkında olmadan yaptığımız yaygın hatalar oldukça fazla. İşte hijyene dikkat ederken yapmamız gerekenler.

Çok sık duş almayın

Garip gelebilir, ancak çok sık yıkanmak hiç yıkanmamak kadar kötüdür. Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanlarından oluşan bir ekibe göre, çok fazla duş almak cildinizi kuru ve çatlamış hale getirir, bu da mikropların bu yaralar yoluyla vücudunuza kolayca nüfuz etmesine neden olur. Uzmanlar günde bir kereden fazla yıkanmamayı tavsiye ediyor.

Tuvalete gitmeden önce de ellerinizi yıkayın

Bakterileri sadece tuvalette değil, tüm evin etrafında bulabilirsiniz. Bu, ellerinizi uzun süre yıkamadıysanız, muhtemelen üzerlerinde de bakteri bulunduğu anlamına gelir. Tuvaleti ziyaret ederken, mikropların özellikle tehlikeli olduğu özel parçalara dokunursunuz. Bu nedenle, tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkamak da sonra yıkamak kadar önemlidir.