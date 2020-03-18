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Bu hijyen hatalarını hemen bırakmanın tam zamanı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Sağlıklı olmak hastalıklardan korunmak için mutlaka hijyen kurallarına uymalıyız. Ancak farkında olmadan yaptığımız yaygın hatalar oldukça fazla. Sizin için bunların bir listesini çıkardık. İşte sağlıklı tarafta kalmanız için uygulamanız gereken öneriler.

Bu hijyen hatalarını hemen bırakmanın tam zamanı!

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için artık hepimiz birçok yola başvuruyoruz. Bağışıklığı güçlendirmek için daha sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına da daha dikkatli uymaya gayret ediyoruz. Ancak farkında olmadan yaptığımız yaygın hatalar oldukça fazla. İşte hijyene dikkat ederken yapmamız gerekenler.

Çok sık duş almayın

Garip gelebilir, ancak çok sık yıkanmak hiç yıkanmamak kadar kötüdür. Columbia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanlarından oluşan bir ekibe göre, çok fazla duş almak cildinizi kuru ve çatlamış hale getirir, bu da mikropların bu yaralar yoluyla vücudunuza kolayca nüfuz etmesine neden olur. Uzmanlar günde bir kereden fazla yıkanmamayı tavsiye ediyor.

Tuvalete gitmeden önce de ellerinizi yıkayın

Bakterileri sadece tuvalette değil, tüm evin etrafında bulabilirsiniz. Bu, ellerinizi uzun süre yıkamadıysanız, muhtemelen üzerlerinde de bakteri bulunduğu anlamına gelir. Tuvaleti ziyaret ederken, mikropların özellikle tehlikeli olduğu özel parçalara dokunursunuz. Bu nedenle, tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkamak da sonra yıkamak kadar önemlidir.

Sifona parmak uçlarınızla basmayın

Tuvalet muhtemelen daire en kirli yerdir. Yapılan çalışmalar, bir yıkamadan 90 dakika sonra bile, yüzeyde düzinelerce bakteri içeren damlacıkların hala olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sifonu parmak uçlarınızla değil, parmak ekleminiz çekmeyi deneyin. Bu ellerinizi yıkamadan önce bir şeye dokunmanız durumunda bu çok yardımcı olabilir, bakterileri etrafa yaymazsınız.

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Aynı yastık üzerinde uzun süre uyumayın

Tüy ve kuştüyü yastıklar toz akarları veya küf için bir cennettir. Zamanla bir kişinin yüzüne geçebilir ve demodikoz (paraziter bir deri hastalığı) gibi sorunları ortaya çıkarabilir. Bu, cilt sorunlarının bir başka yaygın nedenidir. Bir çalışma, toz akarlarının burun tıkanıklığına, şişmeye ve üst solunum yollarında tahrişe neden olan alerjileri tetikleyebileceğini söylüyor. Ayrıca, yastığınızı her hafta en az 60 ° yıkamanız öneriliyor.

Evcil hayvanla uyumayın

Geceleri bile hijyen kurallarına uymamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu, kedilerin ve köpeklerin sizinle aynı yatakta uyumasına izin vermenizi gerektirmiyor. En bakımlı olanlar bile kürklerinde çok fazla bakteri taşırlar. İnanması zor, ancak bazıları bubonik vebaya bile neden olabilir. İstatistikler, 1977 ve 1998 arasında evcil kediler tarafından taşınan bu ölümcül hastalıktan 23 enfeksiyon vakası olduğunu söylüyor. Bu durum yaşadığımız dönemde de geçerli olabilir.

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Yüzünüzü sabunla yıkamayın

Yüz için çok fazla sabun kullanmak da sorunlara yol açabilir. Sabun gözenekleri tıkayabilir ve yüzde çatlaklar oluşturabilir. Dermatologlar, sabunun başlangıçta yüz için tasarlanmadığını vurgulamaktadır. Kullanırken koruyucu bariyeri yok eder ve cildinizin pH seviyesini bozarsınız. Bu yüzden ellerinizi sadece sabunla yüzünüzü ise yüz için geliştirilen ürünlerle yıkamanız tavsiye ediliyor.

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