Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Takımı beş bin dolara satıldı

Sadece yurt dışı pazarı olduğunu ifade eden Karaca, “Yurt dışı pazarı olarak İran’a 2 tavuk, bir horoz şeklinde olan takımı beş bin dolara sattım” dedi.

Mezat salonunun işletmecisi Tufan Akyol da, Yatağan’da sezonun ilk süs tavukları ve güvercin mezatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bundan böyle sezon boyunca her ay mezatlarımızı düzenli olarak yapılacak. Mezatlarımıza sadece bölgemizden değil Türkiye’nin dört bir yanından katılımcı gelmektedir. Bu mezatlar bir anlamda Yatağan ve Muğla turizmimize de katkı sağlamaktadır” dedi.

Mezatı sunan yetiştirici Mehmet Hekim ise “Ege Bölgesi’nin ilk süs tavukları ve güvercinleri mezatını gerçekleştirdik. Hobidaşlarımızı bir araya getirerek hem ırkların tanıtımını hem de eksiklerinin, fazlalıklarının aktarılmasını sağlamaktayız. Bugün Ege’nin dört bir yanından dostlarımızla birlikte her cinsten tavuk, güvercin çeşitleri görücüye çıktı. Özellikle Nazilli Dernek Başkanımız Murat Şimşek’in desteği bu etkinliklerde çok büyük oluyor. Alanın ve satanın memnun kaldığı mezatlarımız her hafta standart ve her ay da özel mezatlar olarak devam edecek” şeklinde konuştu.