Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi’nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam’dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen çok büyük olan ayaklarından afrodizyak etkisi olması nedeniyle çorba yapılarak çok yüksek fiyatlara alıcı bulan ejderha tavuğu mezatın en ilgi çeken hayvanı oldu. Tavuğun Muğlalı üreticisi Ergün Karaca, “Ben Dong Tao tavuk yetiştiriyorum. Bunun ana vatanı Vietnam. Bunun yumurtalarını 3 yıl önce Vietnam’dan getirdim. Ayaklarının şekli nedeniyle ejderha soyundan geldiği söylenmektedir. Bu, Vietnam yağmur ormanlarında yetişen bir hayvan. Ayaklarından dolayı da soyu tükenmek üzere. Uzak doğudaki krallar ve yöneticiler bu tavuğun yenmesini yasaklamışlar. Çünkü bu ayakları çok kıymetli. Çünkü ayak paça çorbası yaparak içiyorlar. Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile bin dolara alıcı buluyor. Ben en son Şanghay’da 350 dolara satıldığını gördüm. Türkiye’de de biz bunu yetiştiriyoruz. Birkaç arkadaşta da var. Bunun kırmızı ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Benim hedefim ise Blue rengini elde etmek. İnşallah bunu da başaracağım Buraya da mezatı yapan arkadaşıma destek olmak ve tavuğu tanıtmak amacıyla geldim” dedi.