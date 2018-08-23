ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez." dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, Refahiye ilçesindeki meydanda Refahiye Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 17. Geleneksel Bal Festivali'nde yaptığı konuşmada, Erzincanlılar gibi her bayramda sılayı rahim yapmak üzere memleketlerine geldiklerini söyledi. Bayramlarda hemşehrileriyle kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Dünyanın neresine giderse gitsinler, ne işle uğraşırlarsa uğraşsınlar ama her zaman vücutları orada ama ruhları, akılları memleketindedir. Memleket, bayrak, millet sevdası budur, hükümet Türkiye'nin teminatıdır. 15 Temmuz'da alçaklara hakettiği dersi veren, siz değil misiniz? O gece her biriniz, birer kahraman oldunuz. Liderimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri davet etti, meydanlara indiniz. Sizin evladınız o gece Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş hükümetinin başbakanı olarak 'bu alçaklara geçit vermeyeceğiz, milletle beraber olacağız, bu FETÖ belasına, bu alçaklara hakettiği dersi vereceğiz' dedim. Sizler o gün meydanlardaydınız, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimizi kurtardık."

- "Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez" Yıldırım, 15 Temmuz gecesi şehitler verdiklerini ancak bayrağı teslim etmediklerini belirterek, o gece gaziler de verdiklerini ama ülkeyi hainlere teslim etmediklerini dile getirdi. "Kökleri dışarıda olan bu alçaklar o günkü yenilgiden belli ki ders almamışlar." diyen Yıldırım, şunları kaydetti: "İşte şimdi siz onun üzerine bu darbeden sonra bir daha bu ülkede darbeler olmasın diye anayasa değişikliğine 16 Nisan'da 'evet' dediniz. Arkasında da 24 Haziran'da da yeni sisteme 'evet' dediniz. Yeni sistemde başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulamasını başlattınız. İçeride ve dışarıda şer odaklarıyla işbirliği yapan hain mihraklar, bu sefer yeni bir yöntemle harekete geçtiler, ülkemizin ekonomisini hedef aldılar. Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez." - "Terör artık bu topraklarda bitme noktasına gelmiştir"

Milletin, Çanakkale'de aslanlar gibi mücadele ettiğini hatırlatan Yıldırım, milletin Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda büyük onur mücadelesi verdiğine vurgu yaptı. Böyle millet olduğu sürece hiçbir şer kuvvetin ülkeye zarar veremeyeceğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Görevi aldığım 22 Mayıs 2016'da bir şey söyledim. 'Milletimizin için rahat olsun, bu ülkenin başına 40 yıldır bela olan terörü mutlaka bitireceğiz ve bu alçaklara bir daha bu ülkeye zarar vermeyeceği şekilde hakettiği cezayı vereceğiz' dedim. Elhamdülillah gönül rahatlığıyla söylüyorum ki, terör artık bu topraklarda bitme noktasına gelmiştir. Güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın üstün gayreti ve başarısıyla elhamdülillah artık terör bu ülkenin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır. Erzincan Türkiye'nin en güvenli şehri haline gelmiştir, Erzincan'a da bu yakışır. 24 ayar, 24 plakalı, iklimi sert insanı mert Erzincanlılara bu yakışır, sizlerle gurur duyuyorum değerli hemşehrilerim."

- "Hep birlikte Türkiye olacağız" Yıldırım, önlerinde çok önemli hedeflerin olduğunu ifade ederek, "Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda ülkeye karşı ne planlar yapılırsa yapılsın asla şunu aklınızdan çıkarmayın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozmayacağız, daim olacağız, bir, beraber, iri, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yarınımız, bu günümüzden daha güzel olacak hiç endişe etmeyin. Moralinizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim çünkü artık yeni sistemde bir yandan gazi meclisimiz, ülkemizin ihtiyacı olan yasaları birer birer çıkaracak, bir yandan da sizlerin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanımız ve kabinesi de memleketin, milletin ihtiyacı olan bütün hizmetleri en güzel şekilde yapacaklar. Zaman daha etkin kullanılacak, bürokrasi dahada azalacak ve ülkemizin 2023 hedefleri, muasır medeniyetlere giden yolda emin adamlarla gerçekleştirilecek." diye konuştu. Geçen 16 yılda hem Türkiye'ye hem doğup büyüdüğü topraklara çok güzel hizmetler yaptıklarını anımsatarak, yolları bölerek hayatları, milleti, gönülleri birleştirdiklerini vurguladı.