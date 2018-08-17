Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde "Donald Trump Türkiye ile anlaşmazlığı Evanjelikleri toplamak için kullanıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi.

DUA İSTEĞİNE VURGU

Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Trump'ın Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit ettiği gün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir forumda tüm ABD'lilerden Brunson için dua etmelerini istediği anımsatılan makalede, "Pompeo'nun bu sözleri, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından 2016'da tutuklanan ve 20 yıldır bu ülkede yaşayan Kuzey Carolinalı Brunson'ın tutuklanmasını büyük bir olay haline getiren ABD'deki Evanjeliklere yönelikti." değerlendirmesinde bulunuldu.

KONGRE SEÇİMLERİ

Makalede, ABD'deki Evanjeliklerin, Trump'ın Brunson konusundaki çabalarını "dini özgürlüklere destek" olarak değerlendirdiğine dikkat çekilirken, ABD Başkanının da 8 Kasım'daki Kongre seçimleri için bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulunuldu.