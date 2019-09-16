HABER

Bu ilçede çocuklara her şey ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan çocuklara sinema salonları, oyun salonları, yüzme ve spor dalları ücretsiz.Göreve gelir gelmez ilçedeki çocuklar için belediye bünyesinde bulunan her şeyi ücretsiz yapan Belediye Başkan Davut Aydın çocukların gözdesi oldu.

Bu ilçede çocuklara her şey ücretsiz

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan çocuklara sinema salonları, oyun salonları, yüzme ve spor dalları ücretsiz.
Göreve gelir gelmez ilçedeki çocuklar için belediye bünyesinde bulunan her şeyi ücretsiz yapan Belediye Başkan Davut Aydın çocukların gözdesi oldu. Davut Aydın, “Çocuklarımız için sinema, yüzme, oyun salonları, futbol ve spor dalları ücretsizdir. Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve teminatıdır. Eğitimden spora her alanda hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler ile yanlarındayız. Onlar için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Daha yolun başındayız. Onlar için hep birlikte daha güzel işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.
Başkan Aydın, “Hafta sonları Yenişehir Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki sinema salonlarımız çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra İznik yolu üzerindeki sosyal tesislerimizdeki çocuk oyun salonları, spor salonlarımız çocuklarımız için ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Bu ilçede çocuklara her şey ücretsiz

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Gün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğiGün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliği
Anız yangınında başı yanan kirpiyi su dökerek soğuttularAnız yangınında başı yanan kirpiyi su dökerek soğuttular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşetin detayları yıllar sonra ortaya çıktı! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

Facianın eşiğinden dönüldü

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.