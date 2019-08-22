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Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Giresun’da fındık hasadı sona ererken, üreticiler sahil kesiminin yağışlı olması nedeniyle topladıkları fındıkları Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.Giresun’da fındık yetişmeyen Şebinkarahisar ilçesi, her yıl fındığını kurutma telaşına düşen üreticilerin akınına uğruyor.

Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor

Giresun’da fındık hasadı sona ererken, üreticiler sahil kesiminin yağışlı olması nedeniyle topladıkları fındıkları Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.
Giresun’da fındık yetişmeyen Şebinkarahisar ilçesi, her yıl fındığını kurutma telaşına düşen üreticilerin akınına uğruyor. Sahil kesimlerinde havanın yağışlı geçmesi nedeniyle fındığını kurutmakta zorluk yaşayan üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şebinkarahisar’a akın etti. Şebinkarahisar’ın İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özelliklerini taşıması nedeniyle daha fazla güneş alması üreticiler için bir fırsat oluyor.
Sahil kesimlerinde günlerce kurutulmaya çalışılan fındığın Şebinkarahisar’da bir iki günde kuruduğunu belirten üreticiler, “Sahilde fındığı kurutmak için serdiğimizde aniden yağmur yağıp ıslatabiliyor. Çoğu zamanda nem, rutubet fındığa zarar veriyor. Şebinkarahisar’da ise bir iki günde fındık istenilen kıvamda kurutuluyor” dediler.

Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor

Bu ilçede fındık yetişmiyor, kurutuluyor

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