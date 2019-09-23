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Bu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

ADANA'nın ikinci büyük ilçesi olan Yüreğir'de Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 107 mahalle, 5 bin 690 sokak ve 94 bin hektar alanda günlük yaklaşık 360 ton çöp toplandığını söyledi.

Bu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyor

ADANA, (DHA)- ADANA'nın ikinci büyük ilçesi olan Yüreğir'de Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 107 mahalle, 5 bin 690 sokak ve 94 bin hektar alanda günlük yaklaşık 360 ton çöp toplandığını söyledi.
Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi ve çevre temizliğinin sağlanması için Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde göreve başlayarak her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini yapıyor. 24 saat usulüyle çalışan ekipler cadde ve sokakları temizliyor, konteynırları yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Daha temiz bir Yüreğir için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir Adana'nın merkezinde yaklaşık 500 bin nüfusla ikinci büyük ilçe. 107 mahallemiz, 5 bin 690 sokağımız, 274 cadde ve 70 bulvarımızla sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bölgemizde günlük 360 ton çöp toplanıyor. Vatandaşlarımızın da desteği ile müreffeh bir Yüreğir için mücadele ediyoruz. Modern araç filomuzla ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren temizlik konusunda ciddi adımlar attık. Ekiplerimiz daha temiz bir Yüreğir için, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücü ile çalışıyor. Onlar görünmez kahramanlar" dedi.

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Bu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyorBu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyorBu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyorBu ilçede günde 360 ton çöp toplanıyor

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