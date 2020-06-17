HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi! 'Gelmeyin, istemiyorum'

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi! 'Gelmeyin, istemiyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler sayesinde vaka ile karşılaşılmayan Adana'nın Pozantı ilçesinde, yaylacıların akını sonrası nüfus 150 bine ulaştı. Normalde 19 bin 974 nüfuslu ilçede tedbiri elden bırakmak istemeyen Adana'nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Adanalılar ve Mersinliler, yaylalara akın etti. Adana'nın Pozantı ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 19 bin 974 kişi yaşarken, yaylacıların gelmesiyle nüfus, 150 bine ulaştı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede 33 bin konut olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'VAKA OLMADIĞINI DUYAN BURAYA AKIN ETTİ'

"Yaylacıların 6 ayı buralarda geçiyor. Koronavirüs sürecinde ilçemizde hiç pozitif vaka olmadı. Sadece bir hemşiremiz 14 gün evinde karantinaya alındı ancak onun testi negatif çıktı. Tabi bunu duyan yaylacılarımız buraya hücum etti ve bizim işimizi zorlaştırdı. Toplam 21 mahallemiz var. Su tankerlerimizle içine dezenfektan karıştırılmış maddelerle temizlik çalışması yapıyoruz."

'RİSK TAŞIYAN GELMESİN'

Koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbirler aldıklarını da anlatan Başkan Çay, şöyle konuştu:
"Kalabalıklaşan her yer bir risktir. İlçemize dışarıdan gelenlerin evlerinde 14 gün kalmasını istiyoruz. Sürekli duyuru yapıyoruz, ateş ölçerlerle kişileri kontrol ediyoruz. Hafta sonlarında ilçeye girişlerde önlemler alıyoruz. Sağlık taramaları yapıldıktan sonra vatandaşlar ilçeye alınıyor. "
"Gelecek olanların önce kendi sağlığını düşünmesi lazım. Ellerini yıkamalarını, maske takmalarını, sosyal mesafeye uyulmasını istiyoruz. Normalleşme sürecine girdik. Önce kendimize sonra başkasının sağlığına saygı gösterelim. "
"Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin. Ülkemiz bu süreçte çok iyi sınav verdi. Devletimiz çok iyi kararlar aldı. Bu sürecin bozulmasını istemiyoruz." (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahlı kavganın ortasında kalan kişi hayatını kaybetti

Silahlı kavganın ortasında kalan kişi hayatını kaybetti

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneşli kimdir, kaç yaşında nereli?

Aleyna Tilki’nin sevgilisi Kadir Güneşli kimdir, ne iş yapar?

2020 Aşure ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının fazileti...

Hicri yılbaşı Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Puhu kuşunun yuva yaptığı fark edilince... Çalışmalar durduruldu!

O detay ortaya çıkınca çalışmalar durduruldu!

Ortaca sahilinde atlı jandarmalara turist ilgisi

Gören telefonuna sarıldı!

Menekşe Plajı'nda denizin keyfini çıkardılar

İstanbul'da plajlar hareketlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.