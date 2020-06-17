Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi! 'Gelmeyin, istemiyorum'

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Adanalılar ve Mersinliler, yaylalara akın etti. Adana'nın Pozantı ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 19 bin 974 kişi yaşarken, yaylacıların gelmesiyle nüfus, 150 bine ulaştı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede 33 bin konut olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'VAKA OLMADIĞINI DUYAN BURAYA AKIN ETTİ'

"Yaylacıların 6 ayı buralarda geçiyor. Koronavirüs sürecinde ilçemizde hiç pozitif vaka olmadı. Sadece bir hemşiremiz 14 gün evinde karantinaya alındı ancak onun testi negatif çıktı. Tabi bunu duyan yaylacılarımız buraya hücum etti ve bizim işimizi zorlaştırdı. Toplam 21 mahallemiz var. Su tankerlerimizle içine dezenfektan karıştırılmış maddelerle temizlik çalışması yapıyoruz."