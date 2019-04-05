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Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde TÜİK’in son açıkladığı nüfus verilerine göre 23 bin 734 kişi yaşarken, kadın ve erkek sayısı ise eşit durumda.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 11 bin 867’şer kadın ile erkeğin yaşadığı ilçedeki bu şaşırtıcı durum vatandaşları da sevindirdi.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde TÜİK’in son açıkladığı nüfus verilerine göre 23 bin 734 kişi yaşarken, kadın ve erkek sayısı ise eşit durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 11 bin 867’şer kadın ile erkeğin yaşadığı ilçedeki bu şaşırtıcı durum vatandaşları da sevindirdi. 5 yıldır belediye başkanlığı yapan ve son seçimde güven tazeleyen Zehra Özyol daha önce kadın erkek sayısının eşit sayıda olduğu benzer bir ilçe duymadıklarını belirtti. Yöredeki kadın ve erkeklerin işte, tarlada, hayatın her alanında iş bölümü yaptıklarına değinen Özyol, "Hemşehrilerim eşitliğe inandıkları için kadın belediye başkanı seçtiler. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu tescillemiş oldular" dedi.
Şirin ilçedeki çoğu iş yerinde kadınlarla erkekler iş paylaşımı yaparak çalışıyor. Yufkacılık yapan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Akdemir, "Benim oğlum da eşim de yardım eder. Dükkandan çıkmazlar. Burada patron yok. Hepimiz eşitiz" derken, kocası Hüseyin Akdemir ise, "Biz ailecek patronuz. İlçemizde zaten her yardımlaşma var. Karı, koca beraber çalışır" diye konuştu.
Nüfusun eşit olmasını memnuniyetle karşılayıp birlikte yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşinin 1,5 yıl önce vefat ettiğini hatırlatan 3 çocuk babası Hasan Aslan da (86), "Kadın olmazsa dünyanın tadı olmaz" şeklinde konuştu.

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit

Bu ilçede kadın erkek sayısı eşit
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