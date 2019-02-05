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Bu ilçede kadınlar erkeklerden fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Balıkesir’in Edremit ilçesinin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 6 bin 146 kişi artarak 148 bin 341’den 154 bin 487’e yükseldi.

Bu ilçede kadınlar erkeklerden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Balıkesir’in Edremit ilçesinin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 6 bin 146 kişi artarak 148 bin 341’den 154 bin 487’e yükseldi. Edremit’te nüfusun cinsiyete göre dağılımı ise 76 bin 398 erkek, 78 bin 089 kadın nüfusu şeklinde gerçekleşti.
TUİK 2018 verilerine göre Balıkesir’in en fazla nüfus artışı yaşanan ilçelerinden biri “Edremit” oldu. 2018 yılında nüfusu 6 bin 146 kişi artan Edremit’te nüfusun cinsiyete göre dağılımı ise 76 bin 398 erkek, 78 bin 089 kadın nüfusu şeklinde gerçekleşti. Edremit’in son yıllarda önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Kaymakam Ali Sırmalı "Edremit, denizi, Kazdağları, doğası, termali, tarihi ve kültürel değerleri, zeytini ve zeytin yağıyla önemli bir turizm merkezidir. İlçemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyellerle doğru orantılı olarak ilçemizin nüfusu da gün geçtikçe artmaktadır. Edremit ilçemiz son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanından göç alan bir ilçe konumuna gelmiştir. 2018 yılı ADNKS sonuçlarına göre Edremit, binde 40,60 nüfus artış hızıyla Balıkesir ilçeleri arasında en çok nüfusu artan ilçelerinden biridir. Aynı zamanda Edremit’in binde 40,60 nüfus artış hızıyla Türkiye nüfus artış hızının (binde 14,7) üzerinde olduğu görülmektedir. Bugün Edremit ilçemiz, Balıkesir’in ilçeleri arasında 154 bin 487 nüfusu ile nüfusu en fazla olan ilçesidir. Bizler ilçemizin artan nüfusuyla birlikte, büyümesi ve gelişmesi adına çalışmalar yürüterek özellikle istihdama yönelik projeler üretmeye önem gösteriyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Bu ilçede kadınlar erkeklerden fazla

Bu ilçede kadınlar erkeklerden fazla

Bu ilçede kadınlar erkeklerden fazla

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