HABER

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde son 4 yıl içerisinde ölen 6’ıncı muhtar olan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan toprağa verildi.Akciğer ve böbrek kanserinden hayatını kaybeden, 36 yıldan beri aralıksız Alınören Köyü Muhtarlığı görevini yürüten 67 yaşındaki İsmail Erkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.İlçede 2015-2019 yılları arasında 1’i mahalle, 5’i köy muhtarı olmak üzere 48-75 yaşları arasında 6 muhtar çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde son 4 yıl içerisinde ölen 6’ıncı muhtar olan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan toprağa verildi.
Akciğer ve böbrek kanserinden hayatını kaybeden, 36 yıldan beri aralıksız Alınören Köyü Muhtarlığı görevini yürüten 67 yaşındaki İsmail Erkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
İlçede 2015-2019 yılları arasında 1’i mahalle, 5’i köy muhtarı olmak üzere 48-75 yaşları arasında 6 muhtar çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti. 15 Ekim 2015’te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2 Kasım 2015’te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül’den sonra 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından, 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı Kazım Okan, Almanya’da kalp rahatsızlığından vefat ederken, 14 Nisan 2019 tarihinde Halifeler köyü eski muhtarı 48 yaşındaki Ali Can Kurt arazide ölü bulundu. Son olarak ise kansere yenik düşen 67 yaşındaki Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan hayatını kaybetti.

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti

Bu ilçede son 4 yılda 6 muhtar hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.