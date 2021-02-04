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Bu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü

04.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Bu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü

Sivas’ın Gürün ilçesinde alınan tedbirler sonucu son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı.Covid-19 virüsü nerdeyse yurdun tamamına yakın il ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde alınan tedbirler sonucu son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı.
Covid-19 virüsü nerdeyse yurdun tamamına yakın il ve ilçelerde etkisini sürdürüyor. Sivas’ın 17 bin nüfusa sahip Gürün ilçesinde ilk günden itibaren alınan korona virüsü tedbirlerine harfiyen uyuldu. Alınan tedbirlerin sonuç getirdiği ilçede son bir haftadır pozitif vakaya rastlanılmadı. Gürün Kaymakamı Kadir Algın ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaymakam Algın, “Korona virüsün bir haftadır ilçemizde görülmemesi, bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Virüsün sıfıra indirilmesi bu alınan kararları doğru bir şekilde uygulamamız ile doğru orantılıdır. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini, hem komşularını, hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü

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