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Bu ilçede vatandaşlar başkanla randevusuz görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bursa’da ilçe belediye başkanı makamını belediyenin girişine taşıyıp vatandaşlarla randevusuz görüşüp sıkıntılarını anında çözüme kavuşturuyor.Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçe tarihinde bir ilke imza atarak makamını belediyenin giriş kapısının yanına taşıyarak vatandaşlarla randevusuz görüşüp sıkıntılarını anında çözüme kavuşturuyor.

Bursa’da ilçe belediye başkanı makamını belediyenin girişine taşıyıp vatandaşlarla randevusuz görüşüp sıkıntılarını anında çözüme kavuşturuyor.
Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçe tarihinde bir ilke imza atarak makamını belediyenin giriş kapısının yanına taşıyarak vatandaşlarla randevusuz görüşüp sıkıntılarını anında çözüme kavuşturuyor. Kestel ilçesi Belediye Başkanı yaptığı yerinde uygulamayla ilçede yaşayan vatandaşların gönlünü kazandı. Yeni hizmete giren uygulamayla birlikte her cuma günü namazdan sonra belediye binasının giriş kapısının yanına makamını taşıyan Başkan, derdi ve sıkıntısı olan vatandaşları randevu talep etmeksizin kabul edip dertlerini dinliyor. Vatandaşı sıkıntısını hemen çözüme kavuşacaksa hemen gideren başkan değilse not alıp ekibine yardımcı olması talimatını veriyor. Kestelli vatandaşlar ise kendileriyle randevusuz görüşüp sıkıntılarına çözüm bulan başkana teşekkürlerini sunuyor.
Kestel ilçesinde ulaşılabilir bir başkan olma sözü verdiklerini ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Halkımızla biz sokakta da görüşüyoruz ama dertlerini bize her zaman iletemeyebiliyorlar. Biz vatandaşlara dedik ki Cuma günleri gelin her hangi bir randevu almadan sizi dinleyeceğiz demiştik seçim beyannamesinde bu sözümüzü tuttuk. Buraya gelen vatandaşlar bizimle kolaylıkla görüşebiliyor. Burada başkan yardımcısı ve ilgili müdür arkadaşlarımız da bize eşlik ediyor. Burada vatandaşların dertlerini dinleyip anında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Burada hem vatandaşlar mutlu oluyor hemde dertlerini çözdüğümüz için biz mutlu oluyoruz. Bire bir anında her hangi bir dilekçeye gerek kalmadan sorunları çözmek bizi mutlu ediyor" dedi.

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