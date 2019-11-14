Bu ilde çalıştırılacak ’düz dikiş makineci’ bulunamıyor

Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu’na göre ilde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada ’düz dikiş makineci’ yer alıyor.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü(İŞKUR), Samsun’da istihdamın artırılması ve korunması, işsizliğin önlenmesine yönelik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılı Ocak- Ekim aylarında 23 bin 990 kişiyi özel sektörde işe yerleştirerek İl Müdürlüğüne verilen 26 bin 200 hedefinin yıl bitimine 2 ay kala yüzde 91,2 sini gerçekleştirdi. Açıklanan Samsun İşgücü Piyasası Araştırma Sonuç Raporu’na göre temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada düz dikiş makineci yer alıyor.

Samsun İşbaşı Eğitim Programı Engelli Katılımcı Sayısında Türkiye 1’incisi

Samsun Valiliği tarafından açıklanan raporda, “Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 84 bin 234 kişi ile bireysel danışmanlık görüşmesi, 20 bin 996 özel sektör iş yeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. İşbaşı eğitim programından Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 10 bin 17 kişi yararlanmış, kişilere toplam 54 milyon 610 bin 713 TL ödeme yapılmış ve bu kişilerin çoğunun istihdamı sağlanmıştır. Mesleki eğitim kurslarından ise 2 bin 356 kişi yararlandırılmış 7 milyon 699 bin 105 TL ödeme yapılmıştır. Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı Engelli Katılımcı Sayısı hedefini ise 185 kişiye karşılık 453 kişi ile gerçekleştirerek Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerle ilgili olarak ise 13 engelli kendi işini kurma projesi ve 31 eski hükümlü kendi işini kurma projesi genel müdürlükçe onaylanarak hibe desteğinden yararlandırılmış ve kendi işlerini kurmalarının önü açılmıştır. Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında 11 bin 800 kişiye toplam 82 milyon 108 bin 919 TL işsizlik ödeneği ödemesi ve 23 firmada 495 kişiye 1 milyon 40 bin 304 TL kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapılmıştır” açıklamalarında bulunuldu.